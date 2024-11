La Fiscalia dels EUA destapa una suposada trama iraniana per assassinar Donald Trump

El Departament de Justícia dels Estats Units ha informat aquest divendres que ha presentat càrrecs federals contra tres persones relacionades amb una suposada trama orquestrada per les autoritats iranianes per assassinar el virtual guanyador d'aquestes darreres eleccions, el magnat republicà Donald Trump.

"Hi ha pocs actors al món que representin una amenaça tan greu per a la seguretat nacional dels Estats Units com ho fa l'Iran", ha dit el fiscal general nord-americà, Merrick Garland, que ha detallat que entre els detinguts hi ha dos ciutadans de Nova York, que haurien estat contractats per un "agent iranià".

Es tracta de Farhad Shakeri, a qui l'Iran, segons l'acusació, hauria donat ordre d'assassinar un ciutadà nord-americà d'origen iranià a Nova York, així com el president Donald Trump. Mentre aquest segueix pròfug, els seus dos companys, Carlisle Rivera i Jonathon Loadholt, han estat detinguts.

"El règim li va encarregar dirigir una xarxa d'associats criminals per promoure les trames d'assassinat de l'Iran contra els seus objectius, inclòs el president electe Donald Trump", diu Shakeri el Departament de Justícia en un comunicat.

Shakeri, Rivera i Loadholt han estat acusats d'intent d'assassinat per encàrrec, conspiració per cometre assassinat i blanqueig de capitals. La suma d'aquests tres delictes poden comportar penes màximes de fins a 40 anys de presó.

Per part seva, Shakeri, que es creu es troba a l'Iran, ha estat acusat d'altres delictes de terrorisme i de violar les lleis de sancions, que en suma podria suposar una altra pena de presó de fins a 60 anys.