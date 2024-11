El demolidor informe de l'ONU: el 70% dels morts a Gaza són dones i nens

23 d'octubre del 2024, Gaza, Franja de Gaza, Palestina: Nens palestins desplaçats internament reben aliments que els distribueixen les organitzacions benèfiques - EP

L'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha instat aquest divendres a aconseguir un "ajust de comptes" davant les "horrendes violacions" que estan tenint lloc a la Franja de Gaza i ha alertat que possibles indicis de "crims atroços" a l'enclavament palestí després de més d'un any d'ofensiva israeliana. Els nens i les dones són les víctimes principals d'aquesta matança.

Turk, que ha recalcat que "s'ha de fer justícia respecte a la greu vulneració de Drets Humans" comesa a la zona, ha posat èmfasi que la mort de civils i les contínues violacions al Dret

Internacional poden constituir "crims contra la humanitat". "Si els atacs sistemàtics dirigits a la població civil es cometen amb l'objectiu de destruir, completament o en part (...) un grup concret, podria constituir genocidi", ha alertat en un comunicat.

És per això que ha recordat que la Cort Internacional de Justícia (CIJ) ja ha subratllat a les seves resolucions les obligacions internacionals d'Israel, que ha de "prevenir, protegir i castigar els actes de genocidi i les conductes prohibides connexes". "Israel ha de complir plenament i immediatament les seves obligacions. Això és de vital importància atesa la conducta exposada i tenint en compte els esdeveniments més recents, incloses les seves operacions al nord de Gaza i l'adopció de legislacions que afecten la UNRWA".

Turk ha insistit així que els Estats tenen l'obligació d'actuar per "prevenir crims atroços" i ha instat la comunitat intenracional a donar suport als "mecanismes de rendició de comptes" vigents, inclòs el Tribunal Penal Internacional.

Així mateix, ha fet al·lusió a l'informe publicat aquest mateix divendres per l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans i ha assenyalat que les dades demanades mostren que les

autoritats israelianes situen el final del conflicte a la "completa destrucció de Gaza i l'èxode del poble palestí". "Documenta els esforços per racionalitzar la discriminació i la violència", ha sostingut.

"Les normes de la guerra, que porten en vigor més de 160 anys, van ser dissenyades per limitar i evitar el patiment humà en temps de conflicte armat", ha dit. Tot i això, ha advertit que el "desenfrenat menyspreu" en el marc d'aquest conflicte ha portat a un gran patiment. "Sembla inconcebible que les parts al conflicte es neguin a aplicar normes universalment acceptades i desenvolupades per preservar un mínim indispensable d'humanitat", ha subratllat.

Gran nombre de dones i nens entre les víctimes

L'informe apunta que el 70% de les 8.119 morts verificades durant els primers set mesos d'ofensiva a Gaza són dones i nens, cosa que indica una "violació sistemàtica dels principis fonamentals del Dret Humanitari, com la distinció i la proporcionalitat" .

"La continuïtat d'aquests atacs, que inclouen la mort de civils, mostra una aparent indiferència cap a aquests morts i els mètodes de combat elegits", recull el text, que apunta que la majoria de menors morts en el marc dels atacs tenen edats compreses entre els cinc i els nou anys.

D'aquestes morts verificades --enfront de les més de 43.400 registrades per les autoritats palestines des de l'inici de l'ofensiva l'octubre del 2023--, prop d'un 80% coincideixen amb persones que han mort quan eren en edificis residencials o similars .

L'ONU ha expressat la seva preocupació pel desplaçament forçós i els atacs a hospitals i periodistes. A més, ha alertat del possible ús de fòsfor blanc i ha lamentat que els civils són el grup "més afectat pels atacs", especialment a causa del "setge complet" que es va donar a Gaza a l'inici de l'ofensiva.

"Aquesta conducta de les forces israelianes ha causat nivells sense precedents d'assassinats, morts, lesions, fam, malalties i malalties", segons aquestes informacions, que apunten que els grups armats palestins "també han portat a terme atacs que han pogut contribuir a provocar danys a la població civil”.

En aquest sentit, ha indicat que el 7 d'octubre del 2023, Hamàs i altres grups armats palestins també "van cometre greus violacions del Dret Internacional a gran escala en dur a terme atacs contra civils israelians i estrangers". "Es van registrar assassinats i maltractaments a civils, violència sexual, destrucció de béns de caràcter civil i presa d'ostatges.

Aquests actes podrien constituir crims de guerra i crims contra la humanitat", recalca el document. "El nostre seguiment indica que aquest nivell sense precedents de morts i ferits entre els civils és conseqüència directa de l'incompliment dels principis fonamentals del dret internacional humanitari", ha puntualitzat Turk, que ha afegit que "tràgicament, aquest patró de violacions continuen sense parar més d´un any després de l'inici de la guerra".

"La violència ha de cessar immediatament, els ostatges i els detinguts arbitràriament han de ser alliberats i ens hem de centrar a omplir Gaza d'ajuda humanitària", ha conclòs