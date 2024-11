Un centenar de detinguts a Amsterdam per fer una manifestació propalestina no autoritzada | Europa Press

Almenys un centenar de persones han estat detingudes durant una protesta propalestina que va començar a les 14:00 a Amsterdam per condemnar el comportament antisocial exhibit a la ciutat per l'afició del club de futbol israelià Maccabi de Tel Aviv abans dels disturbis de dijous passat a la nit, quan els simpatitzants de l?equip van ser objecte d?una onada d?agressions que el Govern israelià ha qualificat de "linxament antisemita".

Els manifestants, per contra, denuncien que els aficionats del Maccabi van provocar nombrosos aldarulls, van corejar càntics antiàrabs i van menysprear banderes palestines els dies i hores previs al matx que van disputar amb l'Ajax d'Amsterdam, saldat amb una victòria de 5-0 de l'equip local, els 'ajacied'.

Els agents van envoltar els manifestants amb un cordó i van confiscar banderes i tambors, a més d'aturar els assistents, que van continuar corejant consignes. Els detinguts van ser introduïts en furgons i evacuats del lloc.

La policia neerlandesa va explicar en un missatge publicat a X que "els manifestants que es van negar a abandonar la plaça Dam van ser arrestats per incomplir la prohibició de manifestar-se". "La policia és present en gran nombre a la plaça Dam", va advertir.

La protesta estava prohibida per l'ordre emesa per l'alcaldessa de la ciutat, Femke Halsema, que ha suspès el dret a manifestació a la ciutat fins dilluns.

Segons el mitjà neerlandès 'Parool', la prohibició no va impedir que unes 200 persones es concentressin a la plaça Dam per exigir l'alliberament de quatre detinguts per la seva relació amb incidents amb l'afició israeliana abans i durant la trobada.

Els manifestants portaven pancartes contra els simpatitzants del Maccabi. "Hooligans, això és el que són", deia una, fent servir el terme en anglès per descriure aficionats extremistes d'un equip de futbol.