Trump podria lliurar la Copa del Món als guanyadors a la final del Mundial del 2026

Trump podria lliurar la Copa del Món als guanyadors a la final del Mundial de futbol del 2026

Al gener de 2025, Donald Trump assumirà el seu segon mandat com a President dels Estats Units, convertint-se en el 47è president de la nació. Un dels esdeveniments de més rellevància internacional que marcarà la seva administració serà la Copa del Món de la FIFA el 2026, un torneig que els Estats Units coorganitzaran juntament amb Mèxic i Canadà. Trump, com a amfitrió, s'encarregarà de supervisar la logística i participar als esdeveniments clau, acompanyat pels líders dels països veïns.

La inauguració del Mundial està programada per a l'11 de juny de 2026 a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, on la presidenta de Mèxic, que podria ser Claudia Sheinbaum Pardo si guanya les eleccions de 2024, farà història com la primera dona a liderar la cerimònia inaugural. També serà un esdeveniment especial per als aficionats del futbol mexicà, ja que l'entrenador Javier 'Vasco' Aguirre dirigirà la selecció nacional al partit inaugural, reforçant el paper de Mèxic com un dels tres amfitrions.

La final es durà a terme el 19 de juliol de 2026 al MetLife Stadium a East Rutherford, Nova Jersey. Trump, seguint el protocol de la FIFA, serà l'encarregat de lliurar el Trofeu a l'equip campió, tal com han fet altres presidents en el passat. Per exemple, al Mundial dels Estats Units del 1994, el llavors vicepresident Al Gore va atorgar el trofeu al Brasil, que va vèncer Itàlia en una recordada final. En aquesta ocasió, Trump estarà acompanyat a les cerimònies finals pel Primer Ministre del Canadà, que actualment és Justin Trudeau, encara que això podria canviar després de les eleccions federals canadenques del 2025.

La influència de Trump no es limitarà només a la Copa del Món del 2026. El 2028, Los Angeles serà la seu dels Jocs Olímpics d'estiu, i Trump, en qualitat de president, tindrà la responsabilitat d'inaugurar i clausurar l'esdeveniment esportiu que tindrà lloc del 14 al 30 de juliol.