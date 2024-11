Israel fa pública la mort de Muhammad Abu Sahil, líder de Gihad Islàmica a Gaza

Destrucció després d'atacs israelians a Gaza.

L' xèrcit d'Israel ha anunciat la mort del líder de Jihad Islàmica a la Franja de Gaza, en un atac aeri contra una escola ubicada al nord de l'enclavament, on les tropes israelianes han expandit recentment la seva ofensiva, escenari de continus bombardejos.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han indicat que l'atac va tenir lloc durant la jornada de dissabte 9 de novembre i que l'objectiu ha estat Muhammad Abu Sahil, que "operava" des d'un comandament suposadament instal·lat a l'escola Fahid al Tzabá. Abu Sahil "va ser un factor central per a l'organització terrorista Jihad Islàmica en la planificació i l'execució de plans terroristes i en la formulació d'avaluacions de situació".

Així mateix, va tenir un paper rellevant "en la coordinació d'operacions terroristes" amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) contra els ciutadans de l'Estat d'Israel i les FDI que operen a la Franja, segons diu un comunicat publicat a la seva pàgina web. De moment, Jihad Islàmica no s'hi ha pronunciat.

Israel va llançar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza en resposta als atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per Hamàs i altres faccions palestines, que es van saldar amb uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats. Des d'aleshores, les autoritats de Gaza, controlades per Hamàs, han denunciat la mort de més de 43.600 palestins, als quals se sumen més de 750 a Cisjordània i Jerusalem Est en accions de les forces de seguretat i atacs per part de colons israelians.