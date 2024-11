Trump tria l'home que s'encarregarà de la deportació massiva d'immigrants als Estats Units

L'exdirector interí del Servei de Migració i Control de Duanes dels EUA Tom Homan - EP

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat l'elecció de l'exdirector interí del Servei de Migració i Control de Duanes (ICE, per les sigles en anglès) Tom Homan com a "tsar de les fronteres", després d'haver advocat per la deportació massiva de migrants durant la campanya electoral.

"Em complau anunciar que l'exdirector de l'ICE, i incondicional al control de fronteres, Tom Homan, s'unirà a l'Administració Trump, a càrrec de les fronteres de la nostra nació (el tsar de les fronteres), incloent-hi, però no limitat a : la frontera sud, la frontera nord, totes les marítimes, i la seguretat de l'aviació", ha assenyalat a través del seu perfil a la seva pròpia xarxa social, Truth Social.

Trump ha recordat que el coneix "des de fa molt de temps" i "no hi ha ningú millor per vigilar i controlar" les fronteres dels Estats Units. A més, estarà a càrrec de "totes les deportacions d'estrangers il·legals als països d'origen". "Felicitats, Tom. No tinc cap dubte que faràs una feina fantàstica i molt esperada", ha manifestat.

Continua completant el vostre equip

Trump, que ja va anunciar la setmana passada a la seva directora de campanya, Susie Wiles, com a cap de gabinet de la Casa Blanca, ha confirmat que la propera ambaixadora davant l'ONU serà Elise Stefanik, considerada la 'número quatre' del Partit Republicà a la Cambra de Representants.

"Elise és una lluitadora de l''Estats Units primer' enormement forta, dura i intel·ligent", ha exposat el magnat en un comunicat remès al 'New York Post'.

La futura ambaixadora ha agraït l'"honor" i ha destacat el pes polític de Trump després del seu "aclaparador triomf electoral", preludi al seu parer que "vindran dies millors tant dins com fora" dels Estats Units. "Els Estats Units segueix sent el far del món, però esperem dels nostres amics i aliats que siguin socis forts a la pau que busquem", ha afegit.

Al contrari que l'actual ambaixadora davant l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, allunyada de polèmiques, Stefanik ha defensat les tesis republicanes als mitjans de comunicació i ha estat una ferma defensora de Trump, a qui va assessorar fins i tot durant el seu primer judici polític. Congrés.