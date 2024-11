Aràbia Saudita i Iran es converteixen en aliats: Què significa això per a Israel i Palestina?

Foto: EuropaPress

En una cimera recent a Aràbia Saudita, els líders de la Lliga Àrab i l'Organització de Cooperació Islàmica (OCI) van reafirmar unànimement la seva exigència que Israel es retiri completament dels territoris ocupats des del 1967, incloent Cisjordània, Jerusalem Est i els Alts del Golan sirians.

La declaració final de la cimera sosté que "no es pot assolir una pau justa i global a la regió sense posar fi a l'ocupació israeliana", en referència a les resolucions de l'ONU i al pla de pau de la Conferència Àrab de 2002. A més, els líders van reafirmar el suport a la creació d'un Estat palestí independent.

Pel costat israelià, el govern de Benjamí Netanyahu rebutja fermament la idea d'un Estat palestí. El ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, va declarar que aquesta opció "no és un projecte realista avui", argumentant que aquest estat es podria convertir en una "base d'operacions de Hamàs". Tot i això, la posició d'Israel segueix en oposició a la de gran part de la comunitat internacional, que continua recolzant una solució de dos Estats.

Condemna de l'operació militar israeliana a Gaza

Els líders a la cimera també van condemnar "enèrgicament" les accions militars d'Israel, qualificant-les com a "crims de genocidi" en àrees com el nord de la Franja de Gaza, on l'exèrcit israelià ha dut a terme ofensives des del 6 d'octubre.

A més, van sol·licitar a la comunitat internacional que prohibeixi l'exportació i la transferència d'armes a Israel i van criticar "els continus atacs d'Israel" contra agències de l'ONU.

Apropament entre l'Iran i l'Aràbia Saudita

El context de la cimera també va reflectir un acostament inesperat entre l'Aràbia Saudita i l'Iran, després d'anys de tensions. El príncep hereu saudita Mohammed bin Salman va descriure l'Iran com una “república germana” i va instar Israel a “abstenir-se d'atacar” el seu veí. Mentrestant, l'Iran, aliat de Hezbollah i Hamàs, va denunciar els assassinats selectius recents de líders palestins i libanesos com a “terrorisme organitzat” per part d'Israel.

Aràbia Saudita, encara que busca una sortida al conflicte al Iemen, manté la seva postura de condemna cap a Hezbollah, classificat com una organització terrorista pel regne saudita. Les tensions continuen sent altes, ja que Israel condiciona qualsevol cessament d'hostilitats al Líban a la completa neutralització de Hezbollah.