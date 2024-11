L'alcaldessa d'Amsterdam parla d'una "esgarrifosa caça de jueus" després d'una nova onada de disturbis

10 de novembre de 2024, Països Baixos, Amsterdam: La policia allunya la gent de la plaça Dam durant una manifestació pro palestina - EP

L'alcaldessa d'Amsterdam, Femke Halsema, ha alertat aquest dimarts d'una "esgarrifosa caça de jueus" a la capital neerlandesa després d'una nova nit de disturbis a la ciutat, que va ser testimoni la setmana passada d'enfrontaments entre manifestants propalestins i aficionats de l'equip d' futbol Maccabi Tel Aviv.

Halsema, que ha qualificat els atacs contra els ciutadans israelians després del partit com un "còctel enverinat d'antisemitisme i comportament 'hooligan'", ha matisat però que s'han dut a terme "actes injust" contra jueus, però també contra "gent de minories que empatitzen amb els palestins".

Les seves paraules arriben després que desenes de persones hagin protagonitzat nous disturbis durant dilluns a la nit a l'oest de la ciutat.

Segons informacions dels mitjans de comunicació neerlandesos, el grup va llançar objectes contundents i artefactes pirotècnics contra vehicles i instal·lacions ferroviàries.

"Qualsevol que faci una crida o dugui a terme una caça de bruixes contra els jueus ha de saber que això no només afecta els mateixos jueus sinó també tots els ciutadans d'Amsterdam", ha puntualitzat durant una reunió d'emergència, segons informacions de la cadena i televisió NOS.

"L'antisemitisme està molt instal·lat en tots els nivells de la societat, fins i tot entre la gent jove o amb un passat migrant, l'extrema esquerra o l'extrema dreta. No permetré que un grup sencer sigui qualificat com a antisemita, tampoc els manifestants propalestins. També ells formen part d'Amsterdam”, ha aclarit.

Sobre les mesures adoptades després del polèmic partit de la setmana passada entre l'Ajax i el Maccabi Tel Aviv, ha recalcat que les autoritats van abordar la qüestió com un partit d'alt risc tot i que això no es reflectia prèviament als informes interns.

"El vam tractar com un partit d'alt risc i vam establir àrees de perillositat en matèria de seguretat. Augmentem el desplegament policial", ha aclarit abans de recalcar que abans que es produïssin actes violents contra ciutadans israelians, els seguidors del Maccabi Tel Aviv "van estar llançant càntics i proclames contràries als àrabs i van retirar una bandera de Palestina d'un edifici". A més, ha dit, alguns van atracar un conductor de taxi.

En aquest sentit, ha subratllat que ja estava en contacte amb el Coordinador Nacional per a Seguretat i Antiterrorisme abans que tingués lloc el partit. "En termes esportius, aquest club no és considerat d'alt risc, encara que ja hi va haver un incident menor a Atenes", ha asseverat.