VÍDEO: Cacen el primer ministre del Japó quedant-se adormit... en la seva pròpia reelecció!

Ishiba havia estat malalt i sota tractament per a un refredat.

El Primer Ministre de Japó, Shigeru Ishiba , va ser captat dormint durant la seva pròpia reelecció al parlament, un moment que va generar una onada de comentaris i crítiques. Segons un portaveu del govern, Ishiba es va quedar adormit després de "treballar fins a altes hores de la nit" i després de prendre medicaments per al refredat. Van assegurar que el seu estat de salut, tret d'un refredat, no és motiu de preocupació.

El secretari en cap del gabinet, Yoshimasa Hayashi, va emetre un comunicat explicant que Ishiba havia estat malalt i sota tractament per a un refredat. "Tinc entès que avui estava refredat i estava prenent medicaments per al refredat", va explicar Hayashi, restant importància a l'episodi. Tot i això, alguns líders polítics no van compartir la mateixa indulgència. Nobuyuki Baba, líder del partit, va qualificar la migdiada com a "inapropiada", subratllant la serietat del moment. "Estàvem celebrant una elecció per decidir el cap d'un dels tres poders del govern, i per això crec que seria inapropiat que un es prengués un descans durant una elecció així", ha criticat Baba.

L'incident ha portat a la memòria altres casos de figures públiques que han estat sorpreses en situacions incòmodes. Per exemple, aquest any, una advocada al Regne Unit gairebé va perdre la feina després de quedar-se adormida durant una audiència judicial. Ramya Nagesh, l'advocada en qüestió, es va connectar a una audiència virtual des d'un hotel a Stockport, però es va quedar adormida durant dues hores mentre el client testificava.

Nagesh va explicar posteriorment que havia patit un episodi de fatiga severa a causa d'una infecció per COVID-19, deficiència de vitamina D i un trastorn del son. L'advocada va assegurar que el seu esgotament afectava la seva memòria i cognició, cosa que la va portar a quedar-se adormida després de menjar una papa al forn en la pausa de dinar. Tot i que inicialment va afirmar que una fallada d'Internet havia estat el causant de la seva absència, després va admetre que pensava que només havia dormit deu minuts.

Tant al Japó com a altres llocs del món, aquests episodis ressalten la pressió constant a què estan sotmeses les figures públiques i el delicat equilibri entre l'exigència professional i la salut personal.