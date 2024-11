Confirmat: les tropes de Corea del Sud ja són a Rússia combatent contra Ucraïna

31 d'octubre de 2024, Khàrkiv, Ucraïna: Khàrkiv, Ucraïna - 31 D'OCTUBRE DE 2024 - Un militar amb una llanterna inspecciona el terra fora d'una secció d'un edifici residencial de nou pisos destruït per una bomba planadora russa - EP

El Departament d'Estat dels Estats Units ha confirmat aquest dimarts que les tropes nord-coreanes han començat a participar en operacions de combat juntament amb les Forces Armades de Rússia contra les ucraïneses a la regió russa de Kursk, on Kíev va iniciar a l'estiu la seva primera incursió transfronterera.

"Estem summament preocupats per la decisió de Rússia de recórrer a Corea del Nord perquè els subministri soldats per continuar la seva brutal guerra contra Ucraïna. Avui puc confirmar que més de 10.000 soldats nord-coreans han estat enviats a l'est de Rússia, i la majoria d'ells s'han traslladat a l'oest llunyà de la regió de Kursk, on han començat a participar en operacions de combat amb les forces russes", ha explicat el portaveu adjunt, Vedant Patel, en una roda de premsa.

Si bé ha destacat que les autoritats russes han entrenat els soldats nord-coreans en habilitats "fonamentals per a les operacions de primera línia", com artilleria i drons, ha sostingut que "l'èxit de Rússia al camp de batalla utilitzant aquestes tropes dependrà en gran mesura del bé que els russos puguin integrar-les al seu Exèrcit".

Patel, que ha destacat que entre els "desafiaments" a què s'enfronten Moscou i Pyongyang hi ha "la interoperabilitat, la barrera de l'idioma, el comandament i el control i les comunicacions", ha afirmat que Washington està consultant "estretament" amb els seus socis i aliats, així com amb altres països de la regió, sobre les implicacions d'aquests esdeveniments.

Les tropes ucraïneses van llançar a l'agost una incursió a la província russa aconseguint aconseguir un centenar de localitats, segons Kíev, en una operació sense precedents des que va començar la invasió d'Ucraïna el febrer de 2022. No obstant, amb el pas de les setmanes, l'Exèrcit rus ha anat aconseguint recuperar territori.