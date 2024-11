Atemptat terrorista suïcida al Brasil? Les autoritats ho investiguen

L'edifici del Suprem de Brasil. Foto: Wikipedia

Les autoritats brasileres asseguren que estan investigant dues explosions que s'han produït a les proximitats del Tribunal Suprem Federal (STF) del Brasil , ubicat a l'Esplanada dels Tres Poders, a la ciutat de Brasília, i que posteriorment han localitzat el cadàver d'un home amb explosius que va intentar entrar a l'edifici abans de la detonació, per la qual cosa s'estudia la possibilitat que sigui un atemptat suïcida.

La governadora en funcions del Districte Federal, Celina Leao, ha explicat que primer es va produir una explosió en un vehicle i després un home es va acostar a l'entrada del Tribunal Suprem, on va intentar entrar a l'edifici. "I hi va haver una explosió allà mateix, a la porta", ha relatat.

La Policia Federal ha anunciat que està investigant les explosions ocorregudes durant la nit juntament amb el Comandament d'Operacions Tàctiques, el Grup d'Intervenció Ràpida de la Superintendència Regional, pèrits i el grup Antibombas, que estan analitzant la seguretat al lloc dels fets.

El president del Suprem, el jutge Luis Roberto Barroso, s'ha posat en contacte amb el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, per abordar la situació davant de la seu del tribunal. També ha parlat amb el director general de la Policia Federal, Andrei Rodrigues, i amb Leao.

Per part seva, el delegat general de la Policia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ha indicat que el vehicle que ha explotat està a nom de Francisco Wanderley Luiz, conegut com a Tiu Fraca, excandidat a regidor pel Partit Liberal (liderat per Jair Bolsonaro) a les eleccions de 2020 a Rio del Sur. No obstant això, les autoritats no han confirmat de forma oficial de moment la identitat del mort.

El personal de l'STF ha estat evacuat després que s'escoltessin les explosions, al voltant de les 19.30 hores (hora local, 23.30 hora peninsular espanyola). "Es van sentir dos forts estrèpits al final de la sessió i els jutges han estat evacuats sans i estalvis", segons ha informat Agència Brasil. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la Policia Militar i els Bombers.

L'accés a l'Esplanada, on també hi ha el Palau de Planalto (seu presidencial) i el Congrés Nacional, ha quedat clausurat de moment. A més, la seguretat a la zona ha estat reforçada. Cal esmentar que Lula no es trobava al moment a l'oficina presidencial i l'oficina de seguretat institucional de la Presidència ha indicat que no ha trobat explosius ni cap altra amenaça després de fer una escombrada perimetral.

El ministre de la Secretaria de Comunicació Social del Brasil, Paulo Pimenta, ha reaccionat a la situació subratllant que “els atacs a les institucions són atacs a la democràcia i al poble brasiler”. "El que va passar va ser molt greu", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Pimenta ha confirmat que el vehicle amb explosius pertany a l'afiliat al PL i ha assenyalat que "els experts probablement conformaran que es tracta de la mateixa persona que va intentar ingressar" al Suprem i "després va morir detonant explosius fora del tribunal".

"Cada vegada més, la defensa de la democràcia, la lluita contra la intolerància i la política d'odi que ha contaminat sectors de la societat esdevenen fonamentals. No podem, sota cap circumstància, naturalitzar actes antidemocràtics. Seguirem treballant per la reconstrucció de el nostre país i per la unitat del poble brasiler, tots els que hi estiguin en contra seran derrotats una vegada més", ha expressat.