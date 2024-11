El curiós motiu pel qual el rei britànic Carles III té dos aniversaris

Aquest esdeveniment anual va començar el 1748 amb el rei Jordi II Foto: EuropaPress

El rei britànic Carles III, seguint la tradició de la monarquia britànica, celebra dos aniversaris cada any, igual que ho feia la seva mare, la reina Isabel II. Aquest curiós costum, que té les seves arrels al segle XVIII, permet als monarques gaudir d'un aniversari privat i un altre públic, amb tota la pompa i cerimònia que caracteritza la reialesa britànica.

El veritable aniversari de Carles III és aquest 14 de novembre, però la celebració oficial es realitza al juny, durant el tradicional Trooping the Colour , una desfilada militar que té lloc en ple estiu. Aquest esdeveniment anual va començar el 1748 amb el rei Jordi II, un avantpassat de Carles III, que va instaurar la pràctica de tenir un segon aniversari oficial pel fet que la seva data de naixement, al novembre, no era ideal per organitzar celebracions a l'aire lliure al Regne Unit, ateses les inclemències del clima.

Aquest any, el rei Carles celebrarà el seu aniversari treballant en causes solidàries, com ha estat el costum en els darrers anys. Al novembre, amb motiu del seu 76è aniversari , continuarà recolzant el Projecte d'Aliments de la Coronació, una iniciativa que ell mateix va llançar el 2023 per combatre la crisi del cost de vida al Regne Unit. Aquest projecte s'enfoca a redistribuir aliments que altrament acabarien en abocadors, ajudant els sectors més vulnerables de la població.

El rei Carles no només es dedicarà a activitats benèfiques, sinó que també compartirà celebracions més íntimes amb la família i la comunitat. Durant el seu aniversari, és habitual que organitzi reunions a la seva residència de Highgrove House, on convida persones de 75 anys que comparteixen la seva mateixa edat, juntament amb líders locals, a gaudir de música en viu i tradicionals festes de te. A la nit, la celebració es tanca amb un sopar privat a Clarence House.

De cara al futur, la tradició dels dos aniversaris podria desaparèixer quan el príncep William assumeixi el tron. El seu aniversari, el 21 de juny, coincideix amb l'inici de l'estiu, cosa que eliminaria la necessitat d'un segon aniversari oficial. De la mateixa manera, el fill, el príncep Jordi, també va néixer a l'estiu, el 22 de juliol. Així, la pràctica que va començar amb Jordi II podria arribar al final amb la propera generació de monarques.