Condemnada a vuit anys de presó a Rússia per criticar la guerra d'Ucraïna i demanar l'assassinat de Putin

Un tribunal militar de Rússia ha condemnat aquest dijous a vuit anys de presó una dona per una sèrie de comentaris públics a les seves xarxes socials per denunciar la invasió d'Ucraïna i fins i tot demanar l'assassinat del president rus, Vladímir Putin.

La dona, identificada com Anastasia Berezinskaya, va ser acusada de difondre "notícies falses" sobre les Forces Armades i "desacreditar" l'exèrcit amb els seus comentaris a Vkontakte, alhora que va ser imputada per "justificació del terrorisme" per les seves afirmacions a favor de l'assassinat de Putin.

Berezinskaya, de 43 anys, ha rebutjat en la seva última compareixença fer més comentaris a la seva defensa, segons ha informat el portal independent de notícies Mediazona. "No tinc res per afegir. Acceptaré la decisió que s'adopti", ha dit, després que la Fiscalia reclamés una pena de deu anys de presó contra ella.

Desenes de persones han estat condemnades els últims mesos per càrrecs relacionats amb la difusió d'"informació falsa" sobre la invasió d'Ucraïna, que Rússia descriu com una "operació militar especial", cosa que ha portat gran part de la comunitat internacional a denunciar aquests casos com un intent de silenciar les crítiques.