Els soldats nord-coreans han començat a registrar baixes en combats intensos al front - EP

Dos soldats nord-coreans han perdut la vida a Rússia després d'una "èpica borratxera" a la caserna, segons un informe militar suposadament elaborat pel comandant adjunt de la 810 Brigada d'Infanteria Naval de la Guàrdia de Rússia i difós pel diari britànic Express . Els morts haurien consumit alcohol de diverses fonts, incloent restes d'una farmaciola personal i antisèptiques, i van ser trobades sense vida l'endemà al matí, al voltant de les 06.00 hores, segons la font esmentada.

La notícia sorgeix en un context complicat per als 11.000 soldats nord-coreans que, d'acord amb The Telegraph, van ser enviats a recolzar les tropes russes a la regió de Kursk en la seva contraofensiva a Ucraïna. Els soldats de Corea del Nord, molts sense experiència militar i amb antecedents de problemes disciplinaris, afronten a més dificultats d'entesa per l'idioma, cosa que ha complicat la seva adaptació i coordinació al front de batalla.

Problemes de disciplina i baixes en el conflicte

Fonts militars citades a The Telegraph han informat que els soldats nord-coreans han començat a registrar baixes en combats intensos al front, cosa que ha alimentat les preocupacions entre experts i analistes, que temen que aquests efectius acabin com a "carn de canó" en el conflicte .

Amb aquesta situació de fons, l'exèrcit rus enfronta un repte addicional per mantenir la cohesió i disciplina de les seves tropes en un conflicte cada cop més complex i amb problemes logístics en augment.