Unes 880.000 persones a l' Azerbaidjan , país amfitrió de la COP29, viuen a menys de cinc quilòmetres (km) d'un lloc de crema de gas. Això significa que més d'un de cada 12 azerbaidjanesos "probablement" estigui exposat a contaminants associats amb problemes mèdics greus, inclosos l'asma, els parts prematurs i el càncer.

Aquesta és la conclusió a què ha arribat Global Witness en un informe que ha llançat avui en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que s'està desenvolupant a Bakú (Azerbaidjan).

Per dur-ho a terme, l'ONG ha superposat el mapa de població de Copernicus amb les ubicacions dels llocs de crema de VIIRS Nightfire Global Witness ha puntualitzat que el límit dels 5km l'han agafat d'estudis de Clean Air Task Force, la campanya Apaguen els Mecheros i RMI. Tot i això, ha incidit que aquesta estimació pot ser "conservadora".

"Les investigacions han demostrat que la contaminació de l'aire provocada per la crema de gasos augmenta els problemes respiratoris d'emergència per a les persones que viuen fins a 97 quilòmetres a sotavent de la flamarada", han especificat.

Al text, l'organització ha recordat que la contaminació per partícules fines (PM 2,5) és un dels productes de la crema de gasos. Aquesta es considera el tipus de contaminació de lʻaire més letal i està associada amb malalties cardíaques, accidents cerebrovasculars i insuficiència cardíaca.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cardíaques i els accidents cerebrovasculars són les causes principals de mort a l'Azerbaidjan. Tot i així, sembla que fins ara no hi ha estudis disponibles públicament que hagin vinculat els resultats de salut pública a l'Azerbaidjan amb els llocs de crema.

Global Witness ha injuriat que el país, amfitrió de la COP29, hauria de donar "un exemple ambiciós" i adoptar mesures per reduir gradualment l'extracció de petroli i gas i fer una ràpida transició de la seva economia cap a un món més lliure de combustibles fòssils.

En lloc d'això, "ha redoblat la producció de gas i ha debilitat el seu objectiu climàtic nacional". De fet, el president del país, Ilham Aliyev, ha afirmat aquesta setmana a la Cimera que el petroli és "un regal de Déu" i ha carregat contra les "notícies falses" que, al seu parer, intenten perjudicar la imatge del seu país .

"No s'hauria de culpar els països per tenir (recursos fòssils) ni per portar-los al mercat, perquè el mercat els necessita, la gent els necessita", ha al·legat.