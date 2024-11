Sylvester Stallone compara Donald Trump amb Rocky i George Washington

El resultat de les eleccions nord-americanes no va deixar indiferent ningú i mentre que moltes personalitats de Hollywood i diferents celebritats s'han pronunciat contra Donald Trump, altres veus s'han alçat a favor del president electe. Així, Sylvester Stallone no ha dubtat a comparar el polític amb un dels seus personatges més icònics, Rocky, a més de amb el primer president dels Estats Units, George Washington.

"Estem en presència d'un personatge realment mític", va expressar l'actor, presentant Trump a l'American First Policy Institute Gala, tal com recull C-SPAN. "M'encanta la mitologia. I aquest individu no existeix en aquest planeta. Ningú al món podria haver aconseguit el que ell, així que estic impressionat", va apuntar.

Ja a l'inici del discurs, Stallone havia comparat el president electe amb una figura tan mítica com Rocky Balboa, recordant els primers compassos de la pel·lícula que va protagonitzar el 1976 i que donaria lloc a una reeixida saga. L'actor i director va fer referència al moment en què la càmera passa d'enfocar la imatge de Jesús que presideix el ring al boxejador sent copejat.

"En aquell moment, ell era un elegit i així va ser com vaig començar el viatge: alguna cosa passaria, aquest home passaria per una metamorfosi i canviar vides, igual que el president Trump", va proclamar.

"Només diré això, i ho dic de debò. Quan George Washington va defensar el seu país, no tenia ni idea que canviaria el món", va assenyalar Stallone abans d'equiparar Trump amb un "segon George Washington". En acabar aquest discurs, el polític va pujar a l'estrada al so de la cançó de Lee Greenwood God Bless the USA i va estrènyer calorosament la mà de l'intèrpret.