El poble del Pare Noel a Finlàndia ofereix llocs de treball amb salaris de fins a 2.500 euros | Europa Press

La regió de Rovaniemi, situada a la màgica Lapònia finlandesa i coneguda mundialment com la casa del Pare Noel, ofereix una nova i emocionant oportunitat laboral a través de l'empresa Arctic Hall Oy. Especialitzada en turisme, aquesta companyia busca cobrir vacants temporals per a la temporada alta d'hivern, en un entorn idíl·lic que combina natura, cultura i oportunitat de viure una experiència inoblidable.

El treball és temporal i es concentra a l'època de més afluència turística, quan milers de persones arriben a Lapònia atretes pels seus paisatges nevats i la seva oferta d'activitats úniques. Els sous oscil·len entre 1.300 i 2.500 euros mensuals, xifra competitiva considerant que l'empresa proporciona opcions d'allotjament per facilitar l'estada dels empleats.

Arctic Hall Oy exigeix el domini de l'anglès com a requisit indispensable, atesa la naturalesa internacional dels visitants. A més, valora una sèrie d'habilitats addicionals, com ara experiència prèvia en hoteleria o venda minorista, competències destacades en comunicació i servei al client, i la capacitat d'adaptar-se a horaris flexibles que incloguin caps de setmana i festius. Una llicència de conduir i habilitats al volant també són punts a favor dels aspirants.

Els empleats seleccionats tindran un rol multifacètic que inclou neteja i organització d'habitacions, atenció als hostes i col·laboració en les operacions diàries de l'hotel. També exerciran tasques a la botiga de regals, assegurant una experiència de compra memorable per als visitants. A més, formaran part de l'organització i l'assistència en activitats turístiques que permetran als viatgers gaudir plenament de Lapònia i el seu entorn màgic.

A més de l'atractiu econòmic i laboral, aquesta oferta ofereix la possibilitat de viure en un entorn únic, envoltat per la bellesa àrtica i les màgiques aurores boreals. Amb allotjament disponible, els nous empleats podran integrar-se fàcilment a Rovaniemi, una ciutat que combina tradició i modernitat al cor del cercle polar àrtic.

Per a més informació i per postular-se, l'oferta està disponible a la pàgina d'ocupació European Job Days, una plataforma que connecta empreses i professionals a la recerca de noves experiències laborals. Si sempre has somiat una experiència diferent, treballant en un lloc tan especial com la terra del Pare Noel, aquesta podria ser l'oportunitat que esperaves.