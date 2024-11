Es compleixen cinc anys de la primera detecció d'un contagi de Covid a Wuhan

Fa cinc anys de la primera detecció d'un contagi de Covid a Wuhan | Europa Press

Avui, 17 de novembre del 2024, es compleixen cinc anys de la primera detecció d'un cas de COVID-19 a Wuhan, Xina, un esdeveniment que marcaria l'inici d'una de les pandèmies més devastadores de la història moderna. Aquest aniversari és una oportunitat per reflexionar sobre com va començar la crisi sanitària global, com es va propagar el virus i com va canviar les nostres vides per sempre.

La història del COVID-19 va començar al mercat de Huanan, a la ciutat de Wuhan, a finals de desembre de 2019. Aquest mercat, conegut per vendre productes animals, incloent espècies exòtiques com ratpenats, serps i altres mamífers, s'ha assenyalat com el punt dorigen del brot. Encara que la teoria més estesa suggereix que el virus podria haver-se originat en ratpenats i haver saltat els humans a través d'un altre animal intermediari, encara hi ha debat entre els científics sobre els detalls exactes de la transmissió inicial.

El primer cas registrat a Wuhan va ser un home de 55 anys, que segons alguns informes, podria haver treballat al mercat de Huanan, però no és clar si va ser el pacient zero, ja que molts dels primers afectats pel virus no tenien relació directa amb aquest mercat. La informació sobre el primer cas en particular continua sent incerta a causa de la manca de transparència els primers dies de l'epidèmia, cosa que va dificultar una ràpida resposta.

A mesura que els dies avançaven, els casos es van començar a multiplicar a Wuhan. El gener del 2020, les autoritats xineses van confirmar que el virus es podia transmetre entre persones, fet que va marcar un punt d'inflexió en la comprensió del brot. La ràpida propagació dins de la Xina va ser alarmant, i els experts en salut pública van començar a témer que el virus es pogués estendre fora de les fronteres xineses.

El 23 de gener de 2020, Wuhan va ser posada en quarantena, amb els 11 milions d'habitants de la ciutat confinats a casa i el transport públic detingut. Tot i això, per a aquest moment, el virus ja havia començat a viatjar més enllà de la Xina, propagant-se ràpidament per altres països, especialment a causa dels viatges internacionals, i el contagi en llocs com hospitals i centres de transport. A finals de gener, casos van ser detectats a altres països asiàtics, a Europa i, més tard, a Amèrica.

El que va seguir va ser un fenomen global sense precedents. El virus es va escampar pel món, arribant a ser declarat pandèmia per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l'11 de març de 2020. En els mesos següents, es va estendre per gairebé tots els països del món, amb milers de milions de persones sota confinament, hospitals desbordats, i sistemes sanitaris col·lapsats.

El COVID-19 no només va afectar la salut pública, sinó que també va alterar profundament les economies globals, la feina, l'educació i les relacions internacionals. En l'aspecte humà, el virus va deixar un rastre de patiment i pèrdues a tot el món, amb milions de morts i persones afectades pel trauma de la malaltia, la quarantena i les restriccions socials.

Encara que s'ha parlat de diversos casos possibles del “pacient zero”, és difícil identificar el primer individu que realment es va contagiar de COVID-19, ja que el virus podria haver circulat a Wuhan abans de ser detectat oficialment. Alguns informes suggereixen que el virus podria haver estat circulant el novembre del 2019, però no va ser fins a finals de desembre quan es van començar a prendre les primeres mesures per contenir-lo.

El debat sobre l'origen del virus ha estat un tema de discussió entre els científics i els polítics, especialment la teoria que el virus podria haver escapat d'un laboratori. Tot i això, fins ara, la hipòtesi més acceptada continua sent que el COVID-19 té un origen natural, amb ratpenats com l'hospedador primari, però els detalls exactes encara segueixen sent objecte d'investigació.

Cinc anys després del primer cas detectat, el món ha experimentat una transformació completa. Tot i que les vacunes i les mesures sanitàries han permès mitigar en gran part els efectes del virus, la pandèmia ha deixat cicatrius profundes a la societat global. A nivell científic, ha accelerat els avenços en biomedicina i ha canviat la manera com els sistemes de salut enfronten les crisis sanitàries.