Almenys dos morts a Ucraïna després d'una nit amb més de 200 atacs russos contra el país | Europa Press

Almenys dues persones han mort a la ciutat ucraïnesa de Mikolaiv, al sud del país, com a conseqüència d'un dels més de 200 atacs nocturns efectuats des de posicions russes contra la infraestructura energètica d'Ucraïna, començant per la capital, Kíev, on es té constància duna dona ferida.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha denunciat a les xarxes socials un "atac massiu" amb 120 míssils i 90 avions no tripulats. El mandatari ha afegit que la defensa aèria del país ha aconseguit fer caure 140 d'aquests projectils, mentre que la resta ha assolit els seus objectius o bé ha impactat en zones desertes. El Ministeri de Defensa rus, per part seva, ha confirmat els fets utilitzant exactament els mateixos termes en un comunicat breu.

"Aquest matí, les Forces Armades de la Federació Russa van llançar un atac massiu amb armes aèries i marítimes de llarg abast i alta precisió, van atacar vehicles aeris no tripulats contra instal·lacions crítiques d'infraestructura energètica que garantien el funcionament del complex militar-industrial d'Ucraïna" , segons el comunicat.

Les autoritats ucraïneses han denunciat que un d'aquests atacs ha deixat a Mikolaiv dues dones mortes, quatre adults i dos nens, segons el governador militar ucraïnès de la regió, Vitali Kim, que també ha denunciat danys a domicilis, un gratacel i un centre comercial .

Mikolaiv és una ciutat portuària al mar Negre, a prop del front, que ha estat objecte de nombrosos atacs des de l'inici de la invasió russa. Les autoritats de Zaporiyia, Dnipro o Kriví Rih també han confirmat atacs russos contra el seu territori, encara que de moment no han donat xifres de víctimes.

El ministre d'Energia d'Ucraïna, German Galushchenko, ha denunciat a Facebook que aquests atacs anaven principalment dirigits a la infraestructura del país i han provocat nombrosos talls de subministrament a tot el territori.

La xarxa elèctrica de la ciutat d'Odessa ha quedat particularment afectada. En aquest moment, les autoritats han confirmat talls d'energia que han deixat els residents sense calefacció. El tramvia també ha deixat de funcionar.

Les autoritats de Kíev han declarat dues vegades l'alerta aèria a la capital del país, que ha estat gairebé cinc hores en estat d'emergència. "Es van detectar i van destruir diversos míssils de creuer Kh-101/55, diversos míssils aerobalístics 'Kinzhal', diversos míssils balístics Iskander-M (KN-23), probablement també un míssil hipersònic tipus 'Zirkon' i fins a una dotzena de vehicles aeris no tripulats d'atac", segons ha informat l'administració militar en un comunicat publicat a Telegram.

L'alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko, ha confirmat que una dona ha resultat ferida en un d'aquests atacs i està hospitalitzada, sense donar cap detall sobre el seu estat.

Rússia, per part seva, ha denunciat un ferit per l'impacte d'un avió no tripulat al taller d'una fàbrica a la República d'Udmurtia, segons el seu president, Aleksandr Bretxalov. El ferit està en estat moderat.

D'altra banda, fonts de les forces de seguretat russes han informat l'agència TASS de la presa d'una ruta estratègica a Kurájovo, a la disputada regió de Donetsk. "La ruta que va des de Zaporiyia i que funciona com a via de subministraments està sota el nostre control", han assegurat, sense que Ucraïna s'hagi pronunciat sobre aquest assumpte.

La magnitud de l'atac rus ha provocat que l'exèrcit de Polònia hagi declarat una alerta temporal i ha desplegat avions de combat per garantir la seguretat de la frontera.

"D'acord amb els procediments aplicables, la Comandància Operativa de les Forces Armades va activar totes les forces i mitjans disponibles a la seva disposició, es van activar les parelles de caces en servei i els sistemes de defensa aèria terrestre i de reconeixement per radar van aconseguir el màxim estat de disponibilitat", segons un comunicat del Ministeri de Defensa.

L'alerta va començar al voltant de les 06.00 d'aquest matí i va acabar poc menys d'una hora després amb el retorn dels avions a les bases.