El Papa es pronuncia al seu nou llibre sobre l'ofensiva d'Israel a Gaza

El Papa es pronuncia al nou llibre sobre l'ofensiva d'Israel a Gaza | Europa Press

El Papa Francesc ha defensat al seu nou llibre la necessitat d'"investigar acuradament" si l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza encaixa amb la definició de genocidi.

"Segons alguns experts, el que està passant a Gaza té les característiques d'un genocidi. Ha de ser investigat amb atenció per determinar si encaixa en la definició tècnica formulada per juristes i organismes internacionals", afirma el Pontífex al llibre 'L'esperança no decep mai . Pelegrins cap a un món millor' publicat amb motiu del Jubileu del 2025 i del qual el diari italià 'La Stampa' avança aquest diumenge alguns extractes.

El llibre, editat pel periodista Hernán Reyes Alcaide (Edizioni Piemme), es publicarà dimarts que ve a Itàlia, Espanya i Amèrica Llatina i posteriorment també a altres països.

El Papa es refereix també a la qüestió de la immigració i al fil sosté que “ens estem tornant inhumans”. "Cap país es pot quedar sol i ningú no pot pensar a abordar la qüestió de forma aïllada mitjançant lleis més restrictives i repressives, de vegades aprovades sota la pressió de la por oa la recerca d'avantatges electorals", ha advertit.

Al contrari, davant de la "globalització de la indiferència", hem de respondre amb la "globalització de la caritat i de la cooperació" perquè les condicions dels emigrants "siguin humanitzades".

Neocolonialisme a Àfrica

En aquesta línia Francisco denuncia que "encara avui hi ha neocolonialisme a l'Àfrica" i per això ha plantejat que entre els objectius de la humanitat hauria de figurar el de "posar fi a les condicions desiguals del comerç entre els diferents països del món".

"En els vincles entre molts s'ha establert una certa ficció que dóna l'aparença d'un suposat intercanvi comercial, però que en realitat només consisteix en una transacció entre filials que saquegen els territoris dels països pobres i envien els seus productes i ingressos a les empreses mares als països desenvolupats", argumetna. Com a exemple posa els sectors vinculats a lexplotació dels recursos naturals.

El Papa s'ha referit a més a les "multitudinàries mobilitzacions" d'estudiants a ciutats de diferents països. "Conec algunes de les accions amb què lluiten per un món més just" i per la protecció del medi ambient.

"Actuen amb preocupació, entusiasme i, sobretot, amb un sentit de responsabilitat davant el canvi de rumb urgent que ens imposen els problemes derivats de l'actual crisi ètica i socioambiental", destaca. "El temps s'acaba. Ja no queda gaire per salvar el planeta i ells van, surten i s'afirmen. I no ho fan només per ells mateixos, ho fan per nosaltres i pels que vénen després”, destaca. Així, planteja un diàleg intergeneracional per "una aliança aplicada a cura de casa nostra comuna".