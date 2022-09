Isabella Leonarda i la música dels convents de la Itàlia barroca

La historiografia musical, en general escrita per plomes masculines, ha amagat i menyspreat la creació femenina al llarg dels segles. Figures com Kassia o Hildegarda de Bingen, trobadores provençals com Clara de Anduza o la comtessa de Dia, la teclista espanyola Gràcia Baptista, o les famoses venecianes Antònia Bembo i Barbara Strozzi, es consideren com a excepcions i anècdotes dins del corrent de composició musical els segles. El paper de la dona a la història de la música europea a poc a poc va adquirint claredat i difusió gràcies al treball d'investigadors i artistes que redescobreixen i posen en escena repertoris signats per compositores. Entre aquests, resulta destacable la tasca del conjunt italià Cappella Artemisia , que dedica la seva activitat a interpretar la música dels convents italians dels segles XVI i XVII, tant la creada per les monges mateixes, com aquella composta per homes, encara que en aquest cas és interpretada només amb veus femenines, tal com hauria sonat al seu dia. Precisament, el darrer llançament discogràfic de l'ensemble està dedicat a l'obra de la religiosa Isabella Leonarda , que va viure a la ciutat de Novara al segle XVII.

Els convents de monges van ser veritables focus musicals, on es podien trobar germanes instrumentistes, cantants i, també, compositores. La cloenda imposava un veto a la presència de músics masculins, de manera que tota l'activitat musical associada al culte havia de ser desenvolupada per les mateixes internes. No obstant això, les autoritats eclesiàstiques es van afanyar perquè la música conventual es mantingués en la major privadesa i sense separar-se del marc religiós, per la qual cosa ara ens sorprèn descobrir el dilatat de l'espectre musical de les religioses al Renaixement, i, especialment, al Barroc, que ha estat ocult. Com afirma Graig A. Monson ( Dives in the Convent: Nuns, Music, i Defiance in Seventeenth-Century Italy , 1995), des del 1550 els arxius dels convents italians recullen testimonis de l'existència de centenars -i fins i tot milers- d'organistes, cantores i compositores, i encara que les més destacades han estat oblidades, al seu dia van tenir la seva fama relativa entre els melòmans.

A tall d'exemple del renom que tenia la música dels convents, l'escriptor Giovanni Battista Spaccini refereix com el 1596 una processó va parar al convent Sant Geminià de Mòdena per escoltar interpretar les monges, l'ensemble de les quals incloïa “tot tipus d'instrument musical” , i va tocar i va cantar motets escrits per la germana Sulpitia Cesis. Igualment, el gran duc Cosimo III de Medici descriu una visita que va fer el 1664 al convent Santa Radegonda de Milà, on actuaven dos conjunts musicals compostos per “cinquanta monges comptant cantants i instrumentistes de suma perfecció” .

Entre les germanes compositores més conegudes apareixen els noms de la milanesa Chiara Margarita Cozzolani, la citada Sulpitia Cesis, la bolonyesa Lucrezia Orsina Vizzana, la benedictina Rosa Giacinta Badalla, la carmelita Alba Tressina, Claudia Sessa o Bianca Maria Meda del convent de Sant Martin Leano, a Pavia. Una petita mostra que ha arribat fins a nosaltres del que va constituir un fenomen veritablement important.

Cappella Artemisia , ensemble fundat per la mezzosoprano nord-americana Candance Smith, ha dedicat la seva dilatada discografia a registrar els sons històrics dels convents italians. Des del primer llançament de 1995, Songs from the cloisters, els seus enregistraments han estat dedicats a compositores com Chiara Margarita Cozzolani, Sulpitia Cesis, Raphaella Aleotti o Blanca Maria Meda, entre moltes altres. Aquest any han presentat el seu nou treball centrat en el treball de la monja Isabella Leonarda .

Nascuda el 1620 a la ciutat piemontesa de Novara, Isabella Leonarda va viure des dels setze anys al convent Sant'Orsola d'aquesta ciutat. Allí probablement va estudiar música amb Gasparo Casati, que va ser mestre de capella de la institució fins a la seva mort el 1641. Va ocupar diversos càrrecs al llarg de la seva vida: mare (1676), superiora (1686), mare vicària (1693), i consellera (1700). Sembla que també va tenir entre les seves competències impartir ensenyament de música a les novícies.

Tot i que la composició era una pràctica habitual entre les monges de cloenda, Isabella Leonarda destaca per no haver-se limitat a crear música vocal religiosa, com era la norma, i haver escrit igualment peces instrumentals seguint els cànons de la música italiana de la seva època. De fet, va ser la primera dona a publicar sonates, majoritàriament per a violí i orgue.

Leonarda no va començar a compondre amb regularitat fins a l'edat de 50 anys. El seu llegat que ha arribat fins a nosaltres consta de 22 motets, 18 concerts sagrats, 12 sonates (per a 1,2 3 i 4 instruments), 17 Misses i 11 salms de concert. Cappella Artemisia ha realitzat una assortida selecció de les composicions d'aquesta monja a Portrait of Isabella Leonarda , que reflecteix els diferents aspectes de la seva obra.

D'aquesta manera, com a exemple de la música instrumental de Leonarda, el disc inclou els seus sonates 1, 2, 3 i 4 Op. 16, que van ser publicades el 1693, quan tenia 73 anys, encara que probablement havien estat escrites molt abans.També podem escoltar a l'enregistrament quatre dels seus concerts sagrats, i quatre motets més, gènere en què va ser més prolífica.

Leonarda. A Portrait of Isabella Leonarda constitueix una ocasió excel·lent per descobrir aquesta gran compositora barroca, i, en general, per acostar-se a la música que es feia als convents italians de monges al segle XVII. Cal agrair esforços com el que fa des de fa anys Cappella Artemisia de donar a conèixer l'obra de compositores de música antiga injustament oblidades per la història oficial.