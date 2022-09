Entrevista amb Jota Martínez, músic i organòleg medievalista: “té més valor recuperar la música medieval amb els instruments de l'època”

El musicòleg, medievalista i organòleg Jota Martínez (Madrid, 1971) ha publicat l'obra Instrumentarium musical alfonsí. Documentació, estudi, reconstrucció i praxis dels instruments musicals representats a l'obra d'Alfonso X , un llibre que suposa el colofó del projecte que va emprendre el 2004 de documentació i reconstrucció dels instruments musicals i artefactes sonors representats als volums del llegat cultural de Alfons X el Savi.

La font d'aquest treball són les nombroses il·luminacions i miniatures en què apareixen instruments musicals de l'època, que estan repartides pels diferents còdexs alfonsís –i molt especialment els que contenen les Cantigues de Santa Maria– . La tasca empresa per Jota Martínez ha consistit precisament a despertar-los del somni de vuit segles que dormen entre les pàgines, perquè tornin a sonar i compleixin la funció per a la qual un dia van ser creats, que és la de fer música.

Instrumentarium musical alfonsí descriu tot aquest impressionant treball, primer, d'identificar tots els instruments musicals i artefactes sonors que són nomenats, descrits o representats a tota la sèrie bibliogràfica del monarca, i, després, de mostrar el resultat físic de la reconstrucció de les 75 peces que conformen la col·lecció. El llibre aporta també unes mostres -gravades en tres discos inclosos a la publicació- amb les possibilitats sonores reals de cadascun dels instruments que acompanyen la mateixa poesia i la música amb què comparteixen foli als manuscrits.

Quan vas començar a crear aquesta col·lecció i què et va portar a emprendre aquest projecte?

Tot comença quan a finals dels vuitanta començo a fer música antiga, especialment música medieval, i me n'enamoro, i em sorprèn que la majoria dels intèrprets d'aquest repertori no utilitzen rèpliques d'instruments medievals. És aquí quan comença la meva curiositat per saber com sonaria la música medieval amb rèpliques d'instruments medievals, i començo el meu treball de recerca buscant instruments per poder reconstruir-los. De seguida apareixen les miniatures de les Cantigues de Santa Maria, i jo que venia de la corda polsada, de la guitarra, de sobte començo a veure aquests llaüts de mànec llarg, aquestes citoles, aquests tamburs, i començo a pensar en la possibilitat que aquests instruments poguessin reconstruir-se i ser tocats per a aquest repertori medieval, per a aquesta reconstrucció de la música medieval que estàvem fent.



Després d'això, descobreixo que en els manuscrits alfonsís no només hi ha representacions de joglars als còdexs de les Cantigues, sinó que, en altres obres relacionades amb lleis, amb jocs, amb pedres precioses, amb astrologia, hi ha representats instruments musicals i els seus canyadors . Això ja passa gairebé una dècada més tard, i començo a fantasiejar amb la idea de reconstruir tot l'instrumentari musical alfonsí. Reconstruir tots aquests instruments representats a les seves obres, i amb ells reproduir la música, que també hi està representada.



D'aquesta manera, comença tot aquest periple en el qual he hagut d'anar treballant colze a colze amb lutiers, organòlegs, musicòlegs i molta gent del món de la música tradicional, perquè el folklore també és una gran font de documentació per recuperar-los instruments medievals, i també per a la recuperació de com es tocaven, com reconstruir-los, com els podem afinar, etcètera.

@Pablo Rodríguez Canfranc

Quin espai ocupa la música dins el llegat cultural d'Alfons X el savi?



Segurament ocupeu un espai molt petit dins del seu gran llegat. No oblidem que a l'escola de traductors que ell va potenciar i va dirigir es van traduir moltíssims llibres dels sabers antics en idiomes que aquí a la península no es coneixien, com ara l'àrab, el grec, l'hebreu, entre d'altres. Es van traduir al castellà, i després es va produir més literatura sobre aquests mateixos temes. El llegat és impressionant. De fet, encara es continuen utilitzant algunes de les publicacions relacionades amb l'astrologia o amb les lleis; les Set Partides encara segueixen estant en vigor i també les Taules Alfonsíes. El llegat és immens, per mi va ser un rei precursor, avançat a la seva època i que va preparar el terreny per a l'humanisme que enlluerna al Renaixement.



La música dins de tot aquest llegat segurament va ser una cosa molt petita. No sabria dir un tant per cent, però molt petit potser menys d'un deu per cent. Per mi, però, com a arqueòleg musical i com a musicòleg, és el més important. I és molt important tota la música que ens ha quedat escrita en aquest gran corpus de les Cantigues de Santa Maria, que és una de les grans obres musicals del seu moment. No oblidem que són unes quatre-centes vint melodies diferents i unes quatre-centes vint-i-set poesies escrites i musicades, inspirades en la música de la seva època. Algunes que ja es coneixien, es movien en el cabal popular: algunes contrafacta de música litúrgica, altres contrafacta d'altres cançons de trobadors francesos… El corpus musical és impressionant. I el corpus organològic, per a mi, com a organòleg i especialista en instruments medievals peninsulars, és sublim, enorme, gegantí. És un gran catàleg d'instruments del segle XIII. Per això, considero que tota la seva obra mereix un espai molt important, i també mereix que se la prengués amb més serietat i consideració del que se la pren. La seva obra musical i també el seu llegat per al món de l'organologia i de la musicologia.

En tota l'obra he documentat al voltant de cent vint-i-cinc instruments, dels quals se n'han reconstruït setanta-cinc. I encara que no hi ha tots els instruments que es feien servir a l'època, perquè, per exemple, no hi ha panderetes ni panders rodons, ni adufes, sí que estan gairebé tots, i, sobretot, hi ha instruments molt interessants, molt curiosos, fins i tot únics , possiblement prototips dins de la seva cort musical. Instruments també recollits per tota la Mediterrània, que potser no es van arribar a utilitzar a la cort castellana, o sí, perquè el rei va rebre moltes visites d'ambaixadors estrangers, que sempre viatjaven amb els seus seguicis de joglars i savis al seu voltant. Aleshores és molt probable que en algun moment sí que sonessin tots aquests instruments i van poder ser també regals d'aquestes ambaixades. Però com deia abans, sí que és una mostra grandíssima d'aquests instruments que es van poder moure per la península ibèrica, a la cort castellana i també a la cort aragonesa ia les corts de l'Al-Àndalus, perquè al final, d'alguna manera, totes estaven relacionades amb les altres. La influència i l'evolució de tots els instruments sempre està relacionada amb tots els pobladors de la península en aquella època que va ser l'Edat Mitjana. Només els instruments representats a l'anomenat Còdex dels Músics de les Cantigues de Santa Maria, és sens dubte la major mostra organològica de tota l'Edat Mitjana. Com deia abans, un catàleg autèntic.



Explica'ns què trobarem al llibre, què ens relata sobre els diferents instruments que presenta i sobre la seva època.



El llibre comença amb els pròlegs, les presentacions, les notes d'autor, etcètera, perquè el lector sàpiga una mica quin és el motiu de l'obra, la manera de fer-la i entri en context. I, en certa manera, també per deixar algunes coses clares sobre les opinions molt personals. Després segueixo amb l'estat de la qüestió, que ha estat molt senzill, perquè, encara que sobre els instruments alfonsís, sobretot els que apareixen al Còdex dels Músics de les Cantigues de Santa Maria, hi ha una mica de literatura, s'havia parlat de ells, i els havien posat noms diversos, a gust de l'autor, però sense gaire criteri en alguns casos; de la resta de còdexs a penes hi ha informació sobre els instruments musicals. El que és clar és que no s'havia fet cap feina exhaustiva, més enllà d'alguna ponència realitzada per Rosario Álvarez, per exemple, però no s'havia treballat de debò tot l'instrumentari alfonsí. En alguns llibres importants sobre els estudis d'alguns dels còdexs musicals alfonsís, se'n parla molt per sobre, però no s'havien estudiat instrument per instrument, ni s'havien analitzat, i encara menys s'havien reconstruït per fer-los sonar interpretant el repertori de la seva època. Això és totalment nou i inèdit fins ara.



Després parlo de la figura d'Alfons X com a possible trobador i músic de les esferes, i dels trobadors que van tenir nom i cognoms i que van estar al seu voltant. També plantejo: per què el gallec medieval a la seva obra poètic musical? També parlo de la dificultat de posar nom als instruments, perquè sempre hem de manejar altres fonts anteriors o posteriors. Hi ha un capítol fins i tot on enumero i contextualitzo tots els noms d'instruments musicals que apareixen en obres de l'escriptori d'Alfonso X el Sabio.

Després de tot això, faig una relació de tots els instruments trobats, la referència del còdex en què està cadascun, i una breu descripció molt petita de cadascun dels còdexs, a què estan dedicats, data de manufactura i ubicació . Després arriba el gruix del treball, que és un estudi organològic de cadascun dels instruments reconstruïts i de tots els instruments representats. Allà, per famílies, vaig comptant els camins d'aquests instruments, cosa que es coneix des del seu origen fins a com són o evolucionen al segle XIII a la península. Alguns van arribar diversos segles abans i explico com es van desenvolupar, com van evolucionar, com alguns van traspassar les fronteres i van arribar a Europa. Com alguns segueixen vivint entre nosaltres al folklore, ia més en molt bon estat de salut. També analitzo els noms que podrien tenir cadascun dels instruments, això és el més complicat, i els comparo amb altres representacions més o menys coetànies a les arts plàstiques i l'ornamentació arquitectònica.



De vegades també parlo sobre com han estat construïts o quins tipus de materials i afinacions utilitzaven, dades que considero que poden ser importants en cadascun dels instruments. Però no funciona com una fitxa en què parlo absolutament el mateix de tots els instruments, sinó que cadascú té els seus detalls. També hi ha un apartat sobre el cant, la representació del cant a l'obra alfonsí, i les representacions de la dansa. Totes dues molt associades, per mi, a la música i als instruments musicals de l'època. Al final hi ha una sèrie de conclusions, i també parlo sobre quin ha estat el sistema, el procés i la intenció dels tres cds amb enregistraments que acompanyen i que per mi és un dels punts forts del treball. Ha estat un emocionant exercici arqueològic musical pràctic el de posar so a més de quaranta-cinc miniatures alfonsies, de les quals tots coneixem, amb aquests joglars tocant instruments, però que mai no hem pogut escoltar fins ara. El que he fet és posar música, fer-les sonar. Cadascuna amb els instruments representats i el text de la cantiga que els acompanya. És clar que és una proposta molt personal, però, que jo sàpiga, és la primera que es fa aquest exercici amb aquestes miniatures i il·luminacions.





Com és el procés des que identifiques un instrument en la il·lustració d'un còdex fins que acaba físicament a la teva col·lecció?

Quan veiem la iconografia amb l'instrument representat, el primer és identificar-lo. L'experiència ja de tants anys fa que cada vegada sigui més ràpid i que sàpigues quin instrument o instruments ens vol representar el miniaturista i il·luminador. Quan és clar quin instrument és i el comparem i completem amb altres representacions més o menys coetànies, es comença a dissenyar-lo, veure com es pot construir, qui el pot construir, quins materials fan falta, i començar el procés de la construcció. Un cop ja està construït el primer, doncs cal començar a fer proves, veure si funciona, i si funciona ja passa a formar part de la col·lecció, i, si no funciona, se segueixen fent proves fins que aconseguim que l'instrument obtingui un resultat òptim, perquè per mi és important que tots els instruments de la col·lecció siguin instruments útils, que compleixen la funció per a la qual es van dissenyar, la de fer música. No són mobles i encara que alguns són autèntiques obres d'art, sobretot són instruments musicals.

Un cop construït un instrument medieval, com et documentes sobre la seva forma històrica d'interpretació? Com aprens a tocar-ho a la manera de l'Edat Mitjana? Aspectes com l'afinació, la manera de subjectar-lo, les situacions o tipus de peça musical en què intervé…

Quan està construït haurem de començar a buscar com s'afinava l'instrument, si ho sabem, i si no, doncs a veure altres opcions: si hi ha instruments similars o si aquests instruments se segueixen tocant al folklore, i veure com es toquen . També hi ha vegades que es poden extreure idees de tractats musicals posteriors del Renaixement, perquè parlen en concret d'alguns instruments més antics: com se subjectaven, com s'afinaven, com es digiten… El folklore també és molt important. Els instruments que han quedat a la música tradicional ens donen pistes també de com arribar a tocar-los, de com sostenir-los, de com afinar-los… I la iconografia també és molt important. Mirar la iconografia durant hores, i mirar com cada un dels instruments està acompanyat d'altres, i com els subjecten, com els afinen amb els dits o les claus. En molts casos es pot veure com estan afinant els instruments els joglars, i això també és molt interessant.



Sobre afinacions hi ha molt poquet. Hi ha alguns tractats que parlen d'afinacions d'algunes violes, per exemple, i alguna viola de roda també. En alguna iconografia apareixen les notes d'alguns dels instruments, com al campanil. També es parla en alguns tractats teòrics d'afinació d'arpes, de lires… Bàsicament, es van utilitzant o acoblant les afinacions dels instruments que trobem amb les dels altres. I després és molt important posar-se a tocar el repertori de l'època. Quan comences a tocar el repertori de l'època, vas arribant a conclusions sobre com cal utilitzar cada instrument, perquè alguns són monòdics i altres polifònics, i compleixen funcions diferents. Alguns fins i tot només produeixen una nota o so, però són també pràctics a les mostres sonores.



La iconografia també ens ajuda, encara que no sempre està feta amb el realisme que ens agradaria, però sempre ens dóna idees sobre si es tocava dret, si es tocava assegut, amb què altres instruments s'aparellava habitualment, etc. Podem veure fins i tot com eren les claus que feien servir per afinar arpes i salteris. Principalment aquestes són les tres fonts més importants per saber com interpretar amb els instruments medievals: La música tradicional, els textos de l'època i mirar la iconografia amb lupa i detingudament.

Considero que és molt important l'experiència, els vint-i-cinc anys que porto en el meu cas, i que, d'alguna manera, fan que instintivament vagis adquirint una sèrie de compromisos sobre com interpretar aquest repertori medieval. En el meu cas, aquesta especialitat d'interpretar cantigues de Santa Maria amb instruments representats als còdexs alfonsís.

D'alguna manera, també crec que hi ha una memòria genètica. Tots portem guardada tota la informació de tot allò que ha estat la nostra humanitat, i, si inverteixes el temps necessari i ets capaç de connectar amb aquesta memòria genètica, i d'escoltar el teu instint, el teu cor i la raó, al final vas entenent com podria funcionar aquesta música i sentir-te gairebé com un joglar del segle XIII. I això et va portant també que facis servir les teves pròpies afinacions, que canviïs en alguns casos la manera de construir, i, sobretot, a anar interpretant cada vegada amb més naturalitat i amb menys constrenyiment amb què s'interpretava la música antiga, o almenys la música medieval, per estar durant molt de temps associada, però a l'ombra de la música clàssica. Crec que això no ha fet gaire bé durant dècades a la meva estimada música medieval.

Podem dir que amb els instruments reconstruïts i la informació que apareix als còdexs alfonsís la música sonarà tal com ho feia al segle XIII, o hi ha elements incerts per als que heu d'elaborar suposicions sobre com es feia tal o qual cosa a l'època?

No sabem mai com sonava la música segle XIII. La meva intenció com a arqueòleg musical sempre és la d'aproximar-me al màxim, però mai no podré tenir totes les eines o tota la certesa de dir així era . Podem construir els instruments amb les fustes que hi construïen, utilitzar cordes de budell, el mateix tipus de plectres, agafar aquestes afinacions, etcètera. Moltes coses. I segurament estarem molt a prop, però com que no podem escoltar-la per comparar-ho és molt difícil saber si hi som o no. Ni tan sols sabem quin tipus de temperament feien servir, ni l'alçada del diapasó a què començaven a afinar.



És tot força incert en aquest sentit. Però amb la pràctica, l'experiència, i, sobretot, el compromís de fer aquests enregistraments i aquests concerts amb rèpliques d'instruments de l'època, d'alguna manera sí que crec que ens situen en una posició propera al que podia ser el so de els instruments. Molt més a prop que quan vaig començar jo a fer aquesta feina, i molt més a prop que altres grups que, encara que sí que tenen aquesta inquietud de recuperar la música medieval, no s'acompanyen de rèpliques d'instruments com sí que es fa en la música del Renaixement i el Barroc. Encara hi ha molts grups per tot el món que segueixen utilitzant instruments folklòrics i d'altres èpoques per fer la música medieval, i el pitjor és que són número u en vendes, publicacions i concerts. Molta culpa d'això també la té en molts casos el desconeixement dels programadors, la crítica o fins i tot el públic. I encara que tot és lícit i comprensible, i ho entenc i ho respecto, crec que té més valor, o que és molt més interessant, recuperar aquesta música fent primer la feina de recuperar els instruments, i recuperar el tipus de formacions que hi tenim representades a la iconografia. Crec que això és fonamental, és un camí important i, en el meu cas, apassionant, divertit i molt necessari.

Jota Martínez - Pablo Rodríguez Canfranc

Quin és l'instrument de la col·lecció que més us ha costat recuperar?

El que més m'ha costat recuperar és una gaita de bufeta, que té una forma corba complexa de construir, i que fins gairebé l'últim moment no vaig trobar un lutier valent que gosés fer la reconstrucció. És un instrument que ja no es fa servir, però sí que he trobat a la zona de centre d'Europa alguns instruments similars, que ens han donat algunes pistes. Luis A. Payno, que és l'artífex del miracle, va haver de dedicar moltíssims mesos a asseure's davant de la miniatura, observar-la, veure sistemes de construcció antics, i veure com es podria reconstruir aquest instrument i que sonés en grup. Finalment, la reconstrucció va ser òptima, l'instrument és limitat, però funciona a la perfecció i és un dels instruments de vent més bonics i cridaners de tota la col·lecció.





Hi ha algun instrument que hagi esdevingut un enigma per a tu perquè no has aconseguit identificar la seva funcionalitat o utilitat?

Hi ha hagut diversos instruments que han estat enigmàtics durant molt de temps, però ja estan tots clarament identificats. Sí que és cert que amb alguns he llançat la meva pròpia hipòtesi, gairebé única al moment, i gairebé a la contra de les poques hipòtesis que hi ha sobre ells, com és el cas d'una flauta doble, que apareix representat com un aeròfon de dos tubs que ens té als organòlegs força despistats des de fa moltes dècades. S'ha volgut interpretar de diferents maneres, sobretot l'assumpte de la producció del so i una suposada manxa per emmagatzemar aire. Hi ha algun musicòleg que fins i tot ha fet la feina de fer alguna mena de pla per veure com es construïa, però ningú ho ha construït fins ara. Nosaltres hem pogut construir-ho, i l'instrument funciona a la perfecció, o sigui que, dins que és una hipòtesi i que no podria ficar la mà al foc dient, segur que és això i així , està demostrat que la rèplica funciona.



Crec que si pots donar suport a una hipòtesi organològica amb una reconstrucció de l'instrument que funciona, fa que sigui força raonable. Tot i així, jo sempre tinc oberta la porta a noves idees, noves opcions. M'encanta parlar amb altres col·legues i veure'n les opinions, veure'n les possibles reconstruccions, si n'han fet. Fins i tot, algunes vegades, després d'haver tingut algun instrument acabat, o gairebé acabat, he vist que el camí era un altre i hem desfet la feina i hem tornat a fer-ho, perquè aquestes coses passen dins de l'arqueologia musical pràctica, és inevitable i responsable.

El març passat vas participar en els esdeveniments de commemoració del centenari del naixement d'Alfonso X a Toledo. En què va consistir la teva col·laboració?

Tot aquest any 2022 –va començar el 23 de novembre del 2021– té lloc la celebració del vuitè centenari del naixement d'Alfonso X el Sabio. La ciutat de Toledo s'ho ha pres com una cosa important, ja que també va ser el bressol d'Alfonso X el Sabio, i han organitzat moltes activitats. Nosaltres vam tenir la sort d'inaugurar aquestes activitats fent un concert a la catedral de Toledo, una cosa molt emocionant per a nosaltres, perquè vam poder tocar algunes cantigues que parlen d'aquesta ciutat, i que parlen sobre el que era la catedral dels segles XII i XIII . Poder interpretar-les allà, en aquell espai, va ser molt emotiu i emocionant.



Després hi ha hagut una sèrie de xerrades i conferències. Jo vaig tenir l'oportunitat de poder-hi mostrar el resultat del meu treball de recerca, de documentació i de construcció dels instruments. I després hi va haver, des del març fins al juny, una exposició amb el títol Alfons X el Savi, un rei precursor, en la qual es parlava de tots els aspectes de la seva saviesa i publicacions i les aportacions del seu regnat. Una exposició molt interessant, una exposició universal, en la qual es van exposar algunes peces força inèdites, i molt ben dirigida, molt ben comissariada, que ha tingut unes crítiques espectaculars als mitjans especialitzats. Amb un catàleg molt interessant en què han participat grans investigadors aportant les seves darreres publicacions sobre aspectes diversos d'Alfonso X el Sabio. Dins aquesta exposició hi havia una part dedicada a la música, i nosaltres, a través del Centre Internacional de la Música Medieval i d'aquesta col·lecció que vam atresorar Mara Aranda i jo, vam poder tenir exposats allà durant aquests tres mesos vint-i-cinc instruments alfonsís dels setanta i cinc reconstruïts. Va ser un gran orgull per a nosaltres també que se'ns tingués en compte per fer aquesta mostra d'aquests instruments, alguns ara mateix únics i inèdits a tot el món. Les celebracions han seguit al llarg de tot l'any, i el 23 de novembre es farà un acte de cloenda, que serà al Teatre Rojas de Toledo, i en el qual també hem estat convidats amb l'Ensemble Alfonsí per clausurar-lo interpretant música alfonsí amb instruments alfonsís.





Quins plans de futur tens relacionats amb el projecte Instrumentarium musical alfonsí?

En el futur la idea és, d'alguna manera, continuar posant en valor el patrimoni organològic musical d'Alfonso X el Sabio, continuar posant en valor aquestes reconstruccions, aquests instruments. Cal no oblidar que és l'única col·lecció integra al món de tots els instruments representats a les obres alfonsies, i d'alguna manera ens sentim amb el compromís de donar a conèixer aquest treball i aquests instruments. Ja s'estan projectant nous programes relacionats també amb la música d'Alfons X per interpretar-los amb aquests instruments alfonsís. També estem amb el projecte de la museïtzació dels instruments, ja sigui virtual o sigui física, i la idea és continuar participant en congressos, parlant del meu treball de recerca i recuperació en tots els festivals possibles, i en publicacions de qualsevol mitjà interessat en aquests assumptes.