Cantoria i les amanides de Mateu Fletxa el Vell

El grup vocal de polifonia renaixentista Cantoría ha dedicat la seva òpera prima al treball de Mateo Flecha el Viejo , més en concret, a l'amanida, gènere característic de la música espanyola del segle XVI. Aquest jove ensemble està compost per Inés Alonso, Oriol Guimerà, Jorge Losana i Valentín Miralles , i té la seva gènesi el 2016 al si de l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC, amb seu a Barcelona.

Tot i la seva curta trajectòria, Cantoría va ser seleccionat el 2018 per EEEmerging, un programa europeu de cooperació per al foment d'ensembles emergents, on va obtenir l'Audience Prize. Els quatre membres han enriquit la seva experiència professional participant en residències artístiques de La Cité de la Voix de Vézelay (2018), Ghislierimusica de Pavia (2019), en projectes com MusaE (2018 i 2019) del Ministeri de Cultura i Esport, al reputat circuit FestClàssica (2019) de l'Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica o EXCENARI, el Catàleg musical de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) (2020, 2021).

El primer enregistrament del grup té com a protagonista Mateo Flecha el Vell , veritable icona del Renaixement espanyol gràcies a les amanides que va compondre i que va publicar a Praga el seu nebot Mateo Flecha el Jove -també compositor i un dels escassos madrigalistes que va conèixer el nostre país- , l'any 1581, és a dir, gairebé trenta anys després de la mort del seu oncle.

L'amanida és un format musical espanyol autòcton, que Dionisio Preciado ( La cançó tradicional espanyola a les "amanides" de Mateo Flecha, el Vell , 1987) qualifica d'escènic, ja que defensa, seguint l'opinió de musicòlegs com Rafael Mitjana i Felip Pedrell, que aquest tipus de peces van ser compostes per a la seva representació teatral. Els membres de Cantoria fan gala al disc d'aquest esperit dramàtic, portant la seva interpretació més enllà del terreny musical, fent gala d'una gran frescor i expressivitat i, de vegades, d'un sentit notable de l'humor.

No deixa de sorprendre el que és singular d'aquest gènere. Una amanida és una peça polifònica molt variada, que inclou cors, duos i solos, i que, generalment, combina de manera successiva textos en diferents idiomes, per això el nom relacionat amb la gastronomia, que dóna fe de la barreja. És música de caràcter religiós, associada al Nadal oa altres celebracions del culte, i les lletres són de naturalesa simbòlica i al·legòrica, és a dir, els personatges i situacions representades sempre amaguen un significat moral.

Tot i que l'editor de les amanides de Flecha, és a dir, el seu nebot, afirma que aquest és el seu inventor, sembla que hi ha referències anteriors al gènere al nostre país. Dionisio Preciado rastreja antecedents al Cançoner Musical de Palau, la gran recopilació que recull música de l'època dels Reis Catòlics, en concret, afirma que hi ha una composició de Francisco de Peñalosa etiquetada com a “amanida”, i una altra del mateix autor titulada Por les serres de Madrid , que està considerada com un precedent directe.

Tot i així, la historiografia de la música associa el nom amanida a Mateu Fletxa el Vell, ja que es tracta del compositor més destacat i representatiu d'aquest gènere. Tot i que hi ha molta incertesa al voltant dels detalls de la seva vida, aquest músic català sembla que va poder estar al servei del duc de l'Infantat a Guadalajara, i també que va poder exercir com a director de la capella de Ferran d'Aragó, duc de Calàbria a València , ja que tres de les seves peces apareixen al cançoner d'aquest noble. Un altre lloc que potser va ocupar va ser el de mestre de la capella musical de la catedral de Sigüenza, però la veritat és que va acabar els seus dies com a religiós al monestir de Poblet.

Fletxa va compondre fins a onze amanides, però només ens han arribat completes a través de la publicació de 1581 sis d'elles, ja que a la resta falta una veu, i una d'elles, El cantate , no va ser publicada pel seu nebot, Mateo Flecha el Jove, perquè la va jutjar massa llarga. Cantoria ha seleccionat per al seu enregistrament set de les composicions atribuïdes al compositor català: El foc, El toro, La guerra, La justa, La glòria, El jubilate i Gloria, doncs va néixer .

L'al·legoria és present en totes aquestes obres. A El foc , l'incendi representa el pecat, mentre que l'aigua és la penitència, i “l'aigua bona”, la Verge Maria. La Verge ens dóna l'aigua bona al portal de Betlem, que apaga el foc. La guerra, per la seva banda, relata la lluita contra el pecat, sent els capitans dels dos exèrcits, Jesús i Luzbel, respectivament, com queda palès a la primera estrofa. L'amanida titulada La justa també parla d'una contesa santa, en aquest cas, entre Adam, el pare primer, i Llucifer, mentre que La bomba al·ludeix a una nau que naufraga, en què els tripulants s'encomanen a San Telmo, San Ginés ia diverses verges per salvar la vida. El toro descriu la lídia d'un espant que no és altre que el Diable. Finalment, el disc de Cantoria inclou la coneguda amanida El jubilate, que canta el triomf de la Verge sobre el pecat original.

El primer disc de Cantoria és una viva i atractiva aproximació a l'obra de Mateu Fletxa el Vell, que posa en evidència la riquesa de la polifonia espanyola dins de la música renaixentista europea.