Mara Aranda és investigadora i intèrpret de repertoris històrics, centrada especialment en el romancer i cançoner sefardita, i el corpus de les músiques de trobadors i trobairitz, i fa tres dècades que actua als principals escenaris d'Europa. Tot i això, des de fa uns anys compagina la seva activitat artística amb la direcció del Centre Internacional de la Música Medieval (CIMM) , un centre d'estudis i projecte educatiu -en col·laboració amb la Mancomunitat de la Valldigna i recolzat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana-, que compta per dur a terme la seua activitat amb els exponents internacionals més reconeguts en l'àmbit de les músiques que van des del segle V al XV, els quals amb la seua capacitació i destresa transmeten un model de fer i sentir, pensar i actuar, d'acord amb els principis de la música medieval, que és la base i els fonaments de totes les músiques posteriors fins a l'actualitat, i també els instruments amb què s'interpreten.

Una de les principals línies de treball que duu a terme el CIMM és la celebració del Festival Internacional Medieval per a públic Infantil i Familiar (FIMIF) , un esdeveniment pioner, i únic a la seva espècie, que pretén apropar als més petits diferents aspectes de la cultura i la vida quotidiana a l'Edat Mitjana, tot això mitjançant activitats dutes a terme en família. Aquest any s'ha celebrat la tercera edició del festival, els dies 9, 10 i 11 de setembre, que ha tingut una important afluència de públic.

Com valores el resultat de la tercera edició del FIMIF?

És un èxit rotund, sense precedents a la Comunitat Valenciana, que hagi aconseguit arrelar un festival tan particular, en principi està dirigit a minories. La música de l'Edat Mitjana ha estat sempre la gran desconeguda de les que componen l'anomenada Música Antiga. L'edat mitjana és un període on trobem músiques, cultes, que s'escrivien i cantaven principalment als monestirs, així com molta producció popular. A més de ser la gran desconeguda de les músiques, molts intèrprets s'hi han acostat interpretant-la de qualsevol manera, sense cap tipus d'estudi sobre això, per descomptat, sense cap rigor historicista, amb qualsevol tipus d'instruments, donant lloc a combinacions poc afortunades . I no entro al terreny de la crítica estèril, sinó que el que vull posar en valor és la cura, la cura, que hi ha en altres projectes que es fan des d'una altra perspectiva menys mercantilista, que busquen un benefici a curt termini. Grups que veuen que algun tipus de música està de moda i de sobte ja estan muntant un programa amb el que tenen a mà, sense indagar més ni veure's més compromesos. Generalment, són músics o formacions que funcionen de manera molt mercantilista. Ja no em refereixo a quelcom completament circumspecte, ni de corbata i vestit de jaqueta, sinó que realment s'han interpretat les cançons i el repertori sefardita des d'una perspectiva veritablement desafortunada i que desacredita tota la feina de centenars d'anys. L'Edat Mitjana comprèn més de mil anys i s'han donat moviments realment importants, així que tot això és el que ha quedat reflectit, com en anteriors edicions del FIMIF, en aquesta tercera, que crec que ja s'articula com un esdeveniment que ha vingut per a quedar-se, i és un orgull poder dir que s'ha gestat al nostre territori, la Comunitat Valenciana, on arriba gent no només de la resta d'Espanya, sinó que hi acudeix gent de fora de les nostres fronteres.

A quin públic ha estat dirigit?

El FIMIF és un festival multidisciplinari, on hem pogut trobar en aquestes edicions no només espectacles de teatre, marionetes, música, titelles, sinó que també s'acompanya per una nodrida representació de tallers de qualsevol tipus: pintura, arquitectura, cuina, modelatge, tall i confecció, que fan que el públic receptor pugui vivenciar, experimentar a través dels sentits, de la manera més aproximada possible, sentir, pensar i viure de les dones i els homes en l'àmbit de l'Edat Mitjana.

El festival s'adreça a un públic eminentment familiar. No és una guarderia, no és un magatzem de nens; es tracta de reinstaurar una relació força corrompuda en molts aspectes, o desballestada, i fins i tot en alguns casos amb força inconsciència avinguda, perquè vivim en una societat que obliga a deixar gairebé forat a l'espai de convivència familiar, i aquest d'ínfima qualitat, en moltes ocasions. El cas que tots dos progenitors treballen en una família, per exemple, arriben cansats a casa i amb prou feines tenen temps, i ganes, per compartir amb els seus fills i filles altres activitats que no siguin les purament supervivencials: alimentació, higiene i poca cosa més.

Aquest públic al qual dirigim aquestes activitats podrà construir un univers, encara que sigui breument, on els nens i les nenes senten que poden comptar amb els seus pares en altres activitats que, per falta de temps, deixen en mans de professors, activitats extraescolars, amics , etcètera. Pares i mares són convidats a realitzar les activitats juntament amb ells, i es converteix en una experiència molt enriquidora per a totes dues parts, perquè generalment és difícil que ho facin, i més en el context, com dic, d'unes activitats que estan relacionades amb parcel·les molt desconegudes de l'edat mitjana, com són la construcció d'un herbari, el treball amb l'art a través del color, d'on s'obtenen els pigments, les formes de pintura, els diferents tipus sobre taula, el tremp… activitats que aporten coneixement sobre tècniques i pensaments que fins i tot a l'Edat Moderna, no han estat superades o segueixen sent un referent.

Què cerqueu amb la celebració d'aquest festival? Quin és l'objectiu que perseguiu?

El fet de plantejar noves alternatives que són alternatives velles. És recuperar la memòria d'una cosa que hem oblidat, que hem perdut, i que els que tenim certa edat recordem. Els pares ens ajudaven als nostres deures, però també jugaven amb nosaltres, ens divertíem junts i gaudíem amb aquelles activitats lúdiques. A la meva època, per exemple, la televisió va començar a tenir el seu apogeu, i ha estat un in crescendo tan ràpid, tan brutal, que tot el temps d'oci l'ha engolit el tema mediàtic o d' entertainment , el circuit de màquines, nintendos, PS3, ulleres de realitat virtual… és clar que els menors han de tenir aquest espai, com ho està el fet que el nostre deure a l'exercici de la paternitat o maternitat responsable, passa per participar en l'educació d'aquests fills que seran els futurs governants d'aquest país, i de les nostres pròpies destinacions en un futur que ara mateix s'està configurant a través de la creació de les diferents personalitats, que són una suma de valors i altres components com el fet del coneixement o desconeixement de la tradició cultural de la que provenen, i d'altres de les que poden obtenir moltíssima informació que, certament, els capacitarà intel·lectualment, emocionalment, culturalment i èticament.

És urgent prendre consciència que hem d'apartar altres tasques per trobar l'espai necessari que possibiliti aquesta trobada, una trobada buscada, una trobada diària de reunió, de comunicació, no cal que sigui específicament lúdic, també de diàleg, cosa que s'està diluint a una velocitat d'impacte amb la conseqüent desestructuració i una pèrdua d'enllaços, fins i tot rols, preocupant.

Els pares ja no saben si són pares, són amics, moltes vegades els fills exerceixen fins i tot de pares dels pares perquè els pressionen, els dirigeixen per aconseguir els seus objectius. Amb aquest temps compartit al FIMIF aportem el nostre granet de sorra a propiciar la reconnexió, recuperar el rol que pertany a cadascú, i aquest espai intocable que és el de l'enllaç d'aquest clan, aquesta família, aquesta unitat. Aquest és l'objectiu del festival: el record, el reviure aquests moments, que molts dels participants del festival han viscut, però que per comoditat, generalment, van oblidant, van deixant que s'esvaeixin en uns llimbs i la societat no es construeix sola , la societat està conformada per individus amb responsabilitat, compromís i un enfocament decidit a ser cadena de transmissió d'uns valors, de provada efectivitat, la prova dels quals és que han sobreviscut fins als nostres dies.

Més enllà dels aspectes de l'imaginari col·lectiu, com els castells i els cavallers, heu detectat a les famílies assistents un interès per aprendre sobre temes més “quotidians” de l'Edat Mitjana?

En realitat, no hi ha un precedent a tot l'Estat espanyol d'un festival familiar dedicat íntegrament a aquest període que va des del segle V al XV, l'Edat Mitjana, per tant, no hi ha una exigència, perquè no hi ha hagut una educació prèvia en aquest sentit respecte a un públic ja fidelitzat i un altre potencial.

Estem creant una manera d'entendre una antiga “realitat”, que tenia aspectes interessants i útils, i que s'han perdut substituïts per coses que aparentment són més ràpides, més efectives. Però si enfoquem bé, si mirem amb el microscopi o la lupa, veiem que a les piràmides hi ha frescos que han sobreviscut milers d'anys. Tot això en una societat que cada vegada es basa més a generar escombraries que no sabem on acabarem ficant. Cal tornar a replantejar moltes coses. Els tallers han estat dirigits a aquest rescat, autèntic rescat, no només de tècniques, mitjans i recursos, sinó de maneres de veure la realitat i viure del dia a dia, per poder continuar vivint en harmonia amb l'entorn, amb la natura, i no ser els botxins.

El festival mostra la realitat de l'edat mitjana en els seus 360 º.

Quina ha estat la reacció dels més petits davant aquesta immersió a l'Edat Mitjana?

Els més petits són fulles en blanc. Els adults escrivim històries sobre elles, moltes vegades són històries inconcluses, inconnexes, incoherents… Històries que no són sinó reflex de la pròpia identitat, projeccions de la nostra pròpia història personal, que ja ve truncada pels que ens van precedir, els nostres pares, de generació en generació, havent perdut paulatinament valors. Reben amb el màxim entusiasme totes les activitats, són noves i exciten la seva insaciable curiositat, un nen sa és un nen curiós, que es fa preguntes i que està àvid de respostes.

Als tallers especialment es troben no només amb monitors que els expliquen, els ajuden, els acompanyen i els guien, sinó amb els seus pares. Es converteixen, per un moment, en iguals alumnes d'una mateixa assignatura. I això els fa identificar-se i crear un enllaç diferent. Els pares ajuden perquè tenen més experiència, però hi ha una reacció química absolutament emocionant. Els més petits surten amb els ullets més brillants i els seus acompanyants, grans, amb les galtes rosades. Amb la intenció adequada, aquests treballs realitzats són autèntics laboratoris d'experiència i, fins i tot, de sanació.

Quina de les diferents activitats que han tingut lloc durant el cap de setmana han tingut més èxit entre el públic?

Totes les activitats han tingut un ple absolut en aquesta tercera edició. Hem tingut participants de les comarques limítrofes i també de les poblacions de la Mancomunitat de la Valldigna, que són Benifairó, Simat i Barx. Cadascuna ha estat especial per un motiu. Hem seguit inaugurant el festival amb la col·laboració d'una de les escoles de primària de les localitats de la mancomunitat, i aquest any ha estat la del CEIP Jaume II el Just de Benifairó. Els intèrprets internacionals de Síria, Argentina, Itàlia, el Marroc i també d'Espanya, han realitzat assajos previs amb l'alumnat dels darrers cursos de primària, per articular l'espectacle expressament concebut per presentar-se al festival, titulat El secret de la reina mora, en què s'han vist involucrats tant aquests com els professors de música del centre. Ha estat un èxit autèntic d'assistència de públic i per a l'alumnat una oportunitat única d'experimentar el treball en equip amb un grup professional.

També dissabte els concerts i tallers del grup Mayalde van omplir completament el monestir de santa Maria de la Valldigna per participar tant al taller de forneres i percussions tradicionals, com per assistir al concert que feien els quatre components, donant no només un exemple de la importància de l'oralitat en la transmissió de la tradició, sinó que a més són una d'aquestes formes exemplars de mostrar aquest vincle amb la tradició, perquè tots quatre són família, pares i fills, que es reuneixen al voltant d'una activitat lúdica, i també en aquest cas, molt pedagògica. Com dic, exemplar.

Després han estat els tallers de construcció d'un herbari i de pintura al tremp a l'ou per conèixer les antigues tècniques pictòriques. Un dels dies ha estat sobre taula i un altre sobre llenç. Han gaudit moltíssim; els ha faltat mig dia als nens, no volien marxar en acabar l?activitat.

Finalment, diumenge hem tingut Teobaldo el joglar , que, com no podia ser altrament, reflecteix les aventures d'un dels autèntics intèrprets juntament amb els trobadors de l'Edat Mitjana, transmissors de tot aquest llegat, aquest cabal musical, sobre tot de la música tradicional i popular.

Quins aspectes del FIMIF impulsaries de cara a la quarta edició del 2023?

Estem creant un grup de voluntariat. L'afluència d'assistents ha estat tan gran que ha desbordat les nostres previsions i necessitem un equip que ja s'està creant. En acabar aquesta edició es va plantejar, juntament amb persones que han vist la importància d'un projecte d'aquestes característiques al nostre territori, fidelitzades a les activitats que es realitzen i molt proactives, crear un grup de voluntariat que doni resposta a les necessitats d'un festival daquestes característiques.

Com es presenta la programació de tardor del CIMM?

La programació del CIMM per a la tardor es presenta a la mateixa línia que hem tingut fins ara. Octubre, novembre i desembre seran mesos on tindrem convidats excepcionals, i, a més, per tancar l'any tindrem l'actuació del professor Juan Carlos Asensio, que és probablement una de les persones en aquest moment a Europa -potser al món - amb més coneixement sobre la teoria de les músiques a l'Edat Mitjana. Ell és professor del Centre Internacional de la Música Medieval (CIMM) per segon any consecutiu per a 2022-2023 de cants litúrgics llatins. És el mestre de tots els mestres que tenim en aquest moment, o de la majoria, al CIMM. Per tant, no només estem molt orgullosos de rebre Schola Cantorum, que és el grup que dirigeix, sinó que a més impartirà un taller vocal específicament dirigit a tots aquells que volen immiscir-se, bé com a practicants, com a persones que cantaran, bé com a oients, per a aquells que volen estar escoltant tot allò que una persona com ell aportarà per als que, tot i fer repertoris diferents, poden extreure una informació de primera mà d'una de les persones més preparades d'Europa, podent-ho incorporar als repertoris que interpreten.

Donarà molts recursos vocals per a tots aquells que, practicant altres estils tenen en comú molt amb aquestes músiques de l'Edat Mitjana. Pensem que tots els estils que actualment es practiquen vénen d'estils anteriors, de l'Edat Mitjana. Per tant, animo tothom que segueixin assistint a aquestes trobades el primer dissabte de cada mes, a les set en punt, sense demora, i especialment per a l'últim concert, que tanca l'any, de Juan Carlos Asensio i Schola Cantorum. Per al 2023 encara estem configurant el cartell. Com sempre, farem roda de premsa abans d'acabar l'any, i al gener, el primer dissabte, ja tindrem un concert.

Parlant ara de la teva carrera com a artista, recentment has actuat a la Universitat de Leeds, a Anglaterra, a la St. Ann's Church de Manchester, a l'Odegad Festival, a Gant, ia Budapest, convidada per l'Ambaixada d'Espanya a Hongria. Explica'ns com han sorgit aquests concerts i com ha resultat l'experiència.

Aquest estiu ha estat especialment fructífer als meus més de 30 anys de carrera, ja que s'han confabulat certes invitacions a concerts que han estat realment importants. D'una banda, l'Institut Cervantes ens ha convidat a col·laborar en el congrés internacional més gran de medievalistes que se celebra cada any a Leeds, al Regne Unit, i, posteriorment, també actuàvem a l'església de St. Ann's a Manchester.

Després d'això, també hi hem estat, convidats pel Festival Internacional Jueu i l'Ambaixada d'Espanya a Hongria, oferint un concert a Budapest, a la sinagoga del carrer Rumbach. També hem estat a Gant, Bèlgica, a la St. James Church presentant el projecte 'Diáspora'.

És possible compatibilitzar tot aquest gran treball amb el Centre Internacional de la Música Medieval gràcies al fet que hi ha un equip realment coordinat i potent que està recolzant i apostant per crear un ecosistema on integrar tots els centres que imparteixen assignatures relatives a les músiques de l'Edat Mitjana , posant en contacte constructors d'instruments amb l'alumnat que els necessita per interpretar aquestes músiques, professorat que formi futurs intèrprets, i generant una xarxa d'espais que donin cabuda a aquestes propostes musicals.

D'una banda, hi ha la part de la mancomunitat, i també gràcies als alcaldes de les diferents localitats de la mancomunitat: Joseph Antoni Alberola, batle de Benifairó, Víctor Mansanet, batle de Simat, i també Miguel Donet de l'Ajuntament de Barx que van entendre , des del primer moment, la proposta i van dipositar-hi la seva confiança conscients que era una inversió en la difusió del territori, i una posada en valor del seu patrimoni i un incentiu per a la creació d'ocupació i activació del turisme. Sense ells, la seva coordinació, consens i aposta per aquesta iniciativa no hagués estat mai possible. I, per descomptat, amb la indispensable col·laboració de la Conselleria de Cultura valenciana, sense la qual no podríem haver engegat tot aquest gran projecte, que ja està representat, no només a les xarxes culturals europees a través de REMA (Xarxa Europea de Música Antiga), sinó a més de 15 països a través de la realització conjunta de jornades, cursos, conferències, exposicions d'instruments, etc.

Per últim, quins projectes musicals tens en perspectiva a mitjà termini?

A curt termini, de moment estic immersa en la realització de la tercera part de la pentalogia sonora dedicada a les principals geografies de la diàspora sefardita, Sefarad al cor de Grècia . Per fi després de la pandèmia, ja que comptem amb col·laboradors grecs, sirians, marroquins, portuguesos, espanyols, d'Argentina, Itàlia... Està sent, després d'aquests dos anys de situació excepcional, un bàlsam per a l'esperit creatiu el fet de poder reunir-nos per continuar generant, seguir projectant aquest vincle, o aquesta inspiració amb la creativitat, que tant hem trobat a faltar i que no es pot comparar amb el treball individual. La part més orgànica d'aquest procés estava absent, la complicitat, per a la qual calen almenys dos components: un mateix i l'altre, que fa convergir tots els músics en un mateix punt, al mateix moment; és difícil que pugui ser suplert amb qualsevol engendre mecànic, qualsevol experiència.

És un treball dur, perquè moltes vegades ni els mateixos sefardites coneixen la seva pròpia tradició musical i et veus havent d'obrir, a cop de matxet, camins perquè arribin a les veus dels seus propis ancestres que van ser els que van deixar als enregistraments documentals que van fer etnomusicòlegs, a partir del segle XX principalment, els avis i àvies que quedaven vius i que recordaven aquells contes, refranys, embarbussaments, cançons o cançonetes, que són la font i referència per als discos d'aquesta sèrie. És un repertori, i ho sé, per a minories. Però les minories estan formades per milions de persones. I per això, encara que em sagnen les mans, continuaré desbrossant, segura de les meves paraules, confirmades no només pel meu sentir, sinó perquè precisament els dos discos anteriors d'aquesta col·lecció, Sefarad al cor del Marroc i Sefarad al cor de Turquia, van ser tots dos, en els seus respectius anys de llançament, guardonats com a millor disc europeu de l'any a la Transglobal World Music Chart List-TWMC, una llista formada per directors de programes radiofònics de tot el món.