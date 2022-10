La banda sonora de la conquesta del Perú

Castella de l'Or Manuel Vilas & Ars Atlàntica

Manuel Vilas és un dels grans experts del nostre país en la interpretació d'arpes històriques i, en concret, de l'arpa de dues ordres, un model característic de la península Ibèrica que constava de dues files de cordes. Fa aproximadament un any, va llançar un disc dedicat al Compendi nombrós de Diego Fernández de Huete (1702), un dels més destacats tractats d'arpa de la música antiga espanyola, i ara publica, juntament amb la formació Ars Atlántica , Castella de l'Or , dedicat a l'entorn poètic i musical que podia haver embolicat els conqueridors espanyols del Perú. D'aquesta manera, al llarg de les diferents pistes l'obra s'interna a l'univers dels romanços de l'època, a les històries dels llibres de cavalleries, i també a les grans fonts musicals del moment, com els llibres de xifra per viola o el Cançoner Musical de Palau .

En aquest enregistrament acompanyen a l'arpa de Manuel Vilas les veus d'Hugo Bolívar, David Álvarez Cárcamo i María Giménez, el grup de música medieval de les quals, Manseliña, va presentar a principis d'aquest any un interessant treball al voltant de les cantigues d'escarni sobre la soldadera María Pérez Balteira. A més, el projecte ha comptat amb la viola de mà de Ramiro Morales.

El rerefons històric del disc és la creació de la governació de Castella de l'Or després del descobriment de l'oceà Pacífic per Núñez de Balboa el 1513. Amb un territori que englobava part de l'actual estat de Panamà i el nord de Colòmbia, es va convertir a la base des d'on van partir les tres expedicions de Francisco Pizarro (1524, 1526, 1530) cap al sud, que van conduir a la conquesta de l'imperi Inca. Manuel Vilas ha buscat recrear la música que escoltaven o interpretaven aquests homes que estaven descobrint i creant un nou món, però que portaven un bagatge cultural espanyol. És un esforç que va molt més enllà que una mera selecció de peces de música del segle XVI, perquè suposa ficar-se a la pell d'aquests conqueridors -uns gentilhomes, altres delinqüents de baixa estofa-, i mirar d'endevinar quins sons els divertien o els feien somiar.

Per tant, no és estrany la presència d'abundants romanços al disc, ja que es tractava d'un gènere d'entreteniment molt popular entre els espanyols del segle XVI, que els conqueridors van portar a Amèrica en els seus viatges. Al principi, entonaven els cants portats d'Espanya, però aviat van començar a utilitzar aquest metro per relatar les seves pròpies vivències, com indica Óscar Coello ( La poesia dels conqueridors. Història de les literatures al Perú ): “Quan Pizarro i els seus homes van arribar , també van portar el romanç; ia les nits ho entonaven al campament rumb a allò desconegut; o, més tard, ho cantaven tot esperant una batalla. Primer, repetien els cants escoltats a Espanya; després, en van fer altres temes relacionats amb la realitat peruana” .

D'aquesta manera, el repertori inclou diversos romanços interpretats a capella, alguns procedents del Romancero, com el Romance de don Gaiferos , del cicle carolingi, i altres d'origen americà dedicats a fets de la conquesta, com el Romance sobre la mort d'Almagro o el Romanç del rescat d'Atahualpa . Vilas considera que aquesta interpretació nua i minimalista s'aproxima a la manera com es cantaven en les campanyes al nou món, on no és imaginable que hi hagués una gran disposició d'instruments.

Castella de l'Or conté la música popular de l'època, com Fonte frida, fonte frida del Cançoner Musical de Palau , un manuscrit que recull música composta durant el regnat dels Reis Catòlics, que aquí apareix dues vegades, en la seva versió cortesana i en una altra més popular. Una altra de les fonts musicals triades ha estat el tractat de Francisco Salinas De Musica libri septem , publicat a Salamanca el 1577, del qual procedeixen els temes Mal enfilament i Jo m'anava la meva mare. I també hi són presents els llibres de xifra per a viola de mà, que reflecteixen tota l'esplendor que va assolir la música per a aquest instrument a l'Espanya del segle XVI. En concret, Vilas ha enregistrat una fantasia de Luis de Narváez i un tacte d'Alonso Mudarra.

Sens dubte es tracta d'un disc interessant pel que aporta a l'estudi de les referències culturals que van portar els protagonistes d'aquesta epopeia que va ser la conquesta d'Amèrica.