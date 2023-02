Ottavio Dantone

Expert coneixedor de la praxi interpretativa del període barroc, Ottavio Dantone és director musical de l' Acadèmia Bizantina de Ravenna des del 1996, però la seva vinculació amb el conjunt es remunta al 1989, any en què es va incorporar com a clavecinista. Sota la seva direcció, l'Acadèmia Bizantina ha desenvolupat una intensa activitat concertística i discogràfica, convertint-se en un dels ensembles de música barroca amb instruments originals més respectats i sol·licitats del panorama musical internacional.

L'Accadèmia Bizantina va ser triada la segona orquestra millor del món als prestigiosos Gramophone Awards 2021 de la coneguda revista britànica Gramophone , i, el 2018, va rebre el premi Gramophone Classical Music Award al “Millor disc de recital” amb Agitata , juntament amb la contralt Delphine Galou. A més, ha rebut altres reconeixements importants: Diapason d'Or, Midem, Choc di Classica, Opus Klassik i Grammy Music Awards.

L'últim llançament discogràfic de l'Acadèmia ha estat l'enregistrament dels Concerti Grossi Op. 3 & Op. 6 de Georg Friedrich Händel , al seu propi segell HDB Sonus, en una edició de luxe limitada, que reuneix aquesta cimera instrumental del Barroc discos.

El grup Accademia Bizantina fa quaranta anys en actiu. Com va començar aquest projecte, quin n'és l'origen? Com ha evolucionat fins a la manera que té avui dia?

L'Acadèmia Bizantina va néixer el 1983 com a Orquestra de Cambra amb instruments moderns, i alguns dels músics que la van fundar encara formen part de l'ensemble actual. Després d'una evolució gradual cap al repertori barroc i una primera trobada el 1989, alguns anys més tard em van demanar de fer-me càrrec de la direcció de l'ensemble.

Des del començament de la nostra trajectòria, el nostre treball ha consistit en la recuperació (a través d'un atent i constant estudi de les fonts històriques i dels codis emocionals dels segles passats) d'un llenguatge que sigui el més proper possible a les intencions del autor i que, per altra banda, sigui eficaç i comprensible per a l'oient d'avui. Per obtenir això, ha calgut un profund treball d'interpretació dels símbols, però sobretot compartir per part de tot el grup cadascun dels significats que ens transmet la música.

El més bonic de la nostra orquestra és que tots estem convençuts del mètode abans fins i tot de les decisions musicals, cosa que fa que el nostre missatge artístic sigui clar i fortament reconeixible.

En què consisteix el criteri historicista que fa servir a l'hora de preparar un programa?

He treballat durant gairebé quaranta anys en la relació entre música i retòrica, per adonar-me que en una partitura (sobretot barroca) és tan important allò que està escrit o allò que no és possible escriure com allò que veiem sobre el paper. És clar que és important conèixer la praxi executiva, l'ornamentació, els instruments d'època, etc, però sense un coneixement estètic i filosòfic de la semiologia, els gestos i, en general, dels mecanismes de lectura i comunicació de les èpoques passades, és més difícil acostar-se al pensament de l'autor que és sens dubte aquell que és capaç de transmetre les emocions més veritables i més fortes.

Al meu parer, el mètode que s'hauria de seguir és aquell que comporta un profund respecte pel text (sense forçar mai el pensament original o anteposar el propi gust al resultat interpretatiu) i tractar sempre de comprendre el significat més profund per tal de poder-se després alliberar i expressar la pròpia creativitat, la pròpia fantasia i la pròpia personalitat. La veritable llibertat arriba mitjançant l'estudi i el control de la disciplina.

La missió de l'Acadèmia Bizantina és “donar al Barroc l'oportunitat de tornar a commoure'ns”. Considera que la música barroca encara pot “parlar-los” a les persones d'avui dia, independentment del seu nivell cultural, i fer-los arribar els sentiments i les passions que transmetia als segles XVII i XVIII? Com podem despullar aquesta música de la seva etiqueta de “culta”, que sembla que estableix una barrera, perquè pugui arribar a tothom?

La societat i la cultura del nostre temps cerquen contínuament el passat a l'art i la música. Als segles passats, es consumia i s'escoltava allò que expressava el present. L'oient modern no només pot reviure els ambients, sinó també experimentar les mateixes emocions de llavors, perquè en el fons són les mateixes. El deure i la responsabilitat de l'intèrpret modern consisteixen a recollir l'herència cultural i la ideologia de les èpoques passades i transmetre-les a l'oient d'avui de manera honesta i conseqüent.

Al setembre començarà a dirigir el prestigiós festival Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Cada cop hi ha més festivals per tot Europa especialitzats en la música antiga, considera que està vivint actualment un moment d'esplendor?

Diria que el redescobriment i l'interès progressiu per la música antiga va començar als anys cinquanta gràcies a importants pioners d'aquest sector. L'èxit cada vegada més gran assolit en els darrers trenta anys es deu a un excepcional desenvolupament tècnic ia un major coneixement del llenguatge per part dels especialistes, que permet transmetre el missatge musical de manera intel·ligible i comunicativa.

Els dos volums dels Concerti Grossi de Händel se sumen a una discografia de gairebé quaranta discos. Quin criteri han seguit per seleccionar els continguts que cal gravar al llarg de la història del grup?

A l'inici de la nostra activitat, els nostres desitjos i exigències havien de coincidir amb aquells de la casa discogràfica per a la qual l'elecció d'un títol podria estar influenciada per diverses expectatives i estratègies artístiques i comercials. Avui dia, gràcies a la contribució d'un generós i entusiasta sponsor , l'Acadèmia Bizantina té la possibilitat i el luxe de tenir el seu propi segell discogràfic HDB Sonus. I això ens permet escollir els nostres projectes amb total autonomia, oferint-nos la possibilitat de fer els nostres somnis i aspiracions, malgrat la crisi discogràfica.

La nostra aspiració és donar a conèixer al nostre públic la nostra trajectòria, la nostra estètica i el nostre llenguatge, que són fruit de gairebé trenta anys d'estudi i de condivision estètica i artística.

El musicòleg Manfred Bukofzer considerava els Concerti Grossi la contribució més gran de Händel a la música instrumental i els situava a mig camí entre l'estil conservador de Corelli i l'escola progressiva de Vivaldi. Quin valor us atorga vostè dins la música instrumental de l'època?

Al meu parer, per la seva varietat de formes, estils, temes i capacitat compositiva i comunicativa, estan entre la música més bella mai escrita de la història.

Centrant-nos en l'enregistrament dels Concerti Grossi de Händel, vostè ha afirmat que els que integren l' Op. 3 van ser recopilats de manera inadequada, i que ha hagut de corregir els errors comesos per a aquest enregistrament. Quin era el problema amb la publicació feta per John Walsh i quina solució li ha aplicat en aquesta edició?

Per abordar aquesta col·lecció, cal un treball d'anàlisi profund, coneixement del repertori i també alguna noció de sociologia d'aquell període. John Walsh Jr. era, sens dubte, un hàbil i influent editor, ja que no oblidem que va aconseguir assegurar-se els drets de publicació i venda de la música de Händel durant quinze anys. Seguint l'èxit dels Concerti Op. 6 de Corelli, va fer reunir de manera inusual (per fer servir un eufemisme), diverses obres de Händel amb procedències d'allò més dispar i les va enviar publicar amb el títol de Concerti Grossi Op. 3 , sense que Händel en tingués cap coneixement. I sigui qui fos la persona que es va ocupar d'orquestrar i adaptar les obres que componen els concerts de l' Op. 3 , ho va fer segurament de manera precipitada, i, en qualsevol cas, aproximativa. Per exemple, els concerts núm. 3 i núm. 5 tenen la part de les violes sempre a la vuitena amb el basso , el que Händel certament no faria. A més, hi trobem també altres errors i incongruències.

Tot i això, tractant-se de música original de Händel, la qualitat musical és indiscutible. Així que he corregit els errors i les faltes d'elegància més evidents i he reconstruït la part de les violes en aquells concerts que necessitaven una intervenció, o sigui els núm. 2, 3 i 5, tractant d'intervenir amb respecte i coherència amb l'estil del autor.

Al maig l'Acadèmia Bizantina recalarà a Barcelona per presentar Il Tamerlano de Vivaldi, una òpera que va gravar en disc el 2021 i que no sol ser gaire representada en directe. Per què va triar precisament aquesta dins de l'abundant producció del músic venecià?

Entre els títols que quedaven per triar en el monumental projecte de l'enregistrament de l' Òpera Omnia de Vivaldi, m'atreia especialment aquest Tamerlà per raons diferents.

La primera és que era un pasticci , és a dir, una òpera amb música de diversos autors, per la qual cosa em resultava interessant veure les diferents influències estilístiques dins un mateix títol. Em semblava també molt interessant que fins i tot en aquesta disparitat estètica, estigui molt marcada la caracterització dels personatges… per exemple, Vivaldi escriu les àries dels personatges “bons” com Bajazet i la seva filla Asteria, i deixa els personatges “negatius” a altres compositors com Hasse, Giacomelli i Broschi.

La segona raó és que un pasticci era l'ocasió per reunir les àries més populars, conegudes i segurament del gust de l'oient de l'època, resultant finalment una forma d'art de gran nivell. A més, els recitativi secchi i accompagnati escrits pel mateix Vivaldi estan, al meu entendre, entre els més bells i intensos dramatúrgicament parlant dels que he pogut veure.

Per què va escollir representar la segona versió que va fer Vivaldi d'aquesta òpera en comptes del Bajazet original?

Musicalment, la versió és una sola. El títol original de l'òpera és Tamerlano … de fet, a la primera font del llibret de 1675 apareix escrit Tamerlano o la morte di Bajazet . Encara que avui dia aquest melodramma sigui més conegut amb el títol de Bajazet , hem volgut restablir el títol original.

Per acabar, quins nous projectes té en cartera l'Acadèmia per a aquest 2023 que tot just comença? Tenen programades propers enregistraments discogràfics?

Tenim diversos concerts a Itàlia ia Europa amb un programa que inclou els Concerti Grossi op. 6 de Händel i anticipa la sortida de l' Op. 6 de Corelli i de l' Op. 3 de Geminiani, proposant una panoràmica retrospectiva dels tres grans exponents d'aquesta manera. També farem programes vocals sacres i profans, etc.

Pel que fa als enregistraments, està prevista la sortida al mercat d'una nova versió de l' Op. 6 de Corelli, els Concerti Grossi Op. 3 de Geminiani , la “ Júpiter” de Mozart al costat de la Simfonia 104 “London” de Haydn, així com la “ Italiana” de Mendelssohn, juntament amb la Simfonia núm. 3 “Renana” de Schumann.