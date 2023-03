Camille Thomas dedica el seu nou treball discogràfic a Chopin

Després de l'extraordinària acollida de “Voice of Hope”, que va donar lloc a una Extended Edition , i fins i tot una versió en vinil, la famosa violoncel·lista franco-belga torna al mercat discogràfic amb “The Chopin Project”, al segell Deutsche Grammophon. Es tracta d'un triple àlbum amb 220 minuts de música, en què Camille Thomas va traçant la història de Chopin a través de tres capítols, des de la perspectiva del violoncel.

Encara que Chopin va compondre fonamentalment per a piano, va dedicar una de les seves últimes obres al seu amic violoncel Auguste Franchomme: la coneguda Sonata per a violoncel i piano en sol menor op. 65 . I en aquest ambiciós projecte discogràfic, Camille Thomas no només ret homenatge a Chopin i aquesta sonata en particular, sinó també a Franchomme: “A la Biblioteca Nacional de França, on es conserven tots els manuscrits de Chopin, vaig trobar obres compostes pel mateix Franchomme , a més d'algunes de les seves trascripcions de la música de Chopin”, afirma Camille Thomas que, a més, toca l'instrument que va pertànyer a Franchomme, el famós Stradivarius “Feuermann” 1730, cedit per la Nippon Music Foundation.

El primer capítol d'aquesta trilogia (que també estarà disponible properament en CD) porta per títol The Franchomme Legacy , i ja es pot escoltar a totes les plataformes de streaming . En aquest primer Digital Album amb composicions i arranjaments de Franchomme, Camille Thomas ha volgut comptar amb la participació dels seus professors de violoncel, Frans Helmerson i Wolfgang Emanuel Schmidt.

Camille Thomas, que ha convertit l'optimisme i la vitalitat en les senyes d'identitat, va ser la primera violoncel·lista en més de quaranta anys a signar un contracte en exclusiva amb el prestigiós segell groc. Els seus coneguts vídeos a Instagram i TikTok interpretant obres clàssiques des de les teulades més icòniques de París es van convertir en un autèntic fenomen viral, i compta amb milions de seguidors a les xarxes socials, on anirà anunciant les noves entregues de The Chopin Project. El proper mes de juny, tornarà a Espanya per oferir el recital À mon ami. Chopin i Franchomme, el crepuscle dels déus amb el pianista Julien Brocal, a l'Auditori de Tenerife, en què interpretarà obres incloses en aquest triple àlbum.