L'Ensemble Diderot celebra el 15è aniversari amb nou disc

El famós conjunt de cambra amb seu a París, fundat i liderat pel violinista Johannes Pramsohler, acaba de treure al mercat un nou treball discogràfic al segell Audax Records amb Trio Sonates de Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756) i Wilhelm Friedemann Bach ( 1710-1784). Es tracta d'un disc molt especial, amb què l'Ensemble Diderot celebra el doble aniversari: quinze anys d'activitat com a ensemble, i deu anys del seu propi label Audax Records.

Després d'explorar altres formes musicals del repertori camerístic com les Sonate a quattro o Concerti per a una plantilla més àmplia en els seus treballs d'estudis anteriors, l'Ensemble Diderot torna al seu core repertoire de les trio sonates amb la formació original de l'ensemble. Johannes Pramsohler (violí), Roldán Bernabé (violí), Gulrim Choï (cel·lo) i Philippe Grisvard (clavicembalo) interpreten obres de dos dels millors alumnes de Bach: Goldberg, el nen prodigi i virtuós del clavicembalo , que tots coneixem per les cèlebres Variacions Goldberg , i Wilhelm Friedemann Bach, fill gran de Bach i primer professor de Goldberg.

“Encara que un pot assumir que Bach també va escriure sonates a trio per a la instrumentació de dos violins i baix continu, no en conservem cap”, assenyala Johannes Pramsohler a les notes del booklet , “però no hi ha res més proper que les quatre sonates conservades per a dos violins i basso continu de Goldberg. En el seu estil, però també en la seva estructura, les trio sonates de Goldberg estan clarament lligades a la joia de la corona de l'art de la trio sonata : la trio sonata de l' Ofrena Musical de Bach”, conclou Pramsohler, que va obtenir el Doctorat a Interpretació historicista per la Royal Academy of Music de Londres amb una tesi sobre el repertori per a trio sonata a França i Anglaterra.

Aquesta nova proposta discogràfica se suma a l'extens i variat catàleg del segell Audax Records, que el mateix Johannes Pramsohler va fundar inicialment el 2013 com a plataforma artística per als músics de l'Ensemble Diderot i associated artists , i al llarg d'aquesta dècada s'ha convertit en una de les labels europees més innovadores, productives i premiades dels darrers anys. Fidel a la seva filosofia de Stay curious , Audax ha deixat testimoni discogràfic de nombroses obres inèdites i repertoris menys coneguts, fruit d'un estudi musicològic profund per oferir a l'oient una experiència global i immersiva en l'obra i el seu context.

Aquesta temporada, l'Ensemble Diderot tornarà a Espanya per a dues úniques cites: el proper 4 de desembre serà l'encarregat d'inaugurar el XII Festival Internacional de Música de Cambra “Fundació MonteLeón” a l'Auditori “Ciudad de León”, i el 17 de gener es presentarà per primera vegada a l'Auditori Nacional de Madrid, al cicle “Univers Barroc” del CNDM.

El disc Trio Sonatas ja està disponible a totes les plataformes de Streaming : https://www.audax-records.fr/adx11203

Vídeo promocional – Trio Sonates – JG Goldberg & WF Bach: https://www.youtube.com/watch?v=G0BXv-rPJEY