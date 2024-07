Gira espanyola del violinista Francisco Fullana amb la JONDE

Francisco Fullana.

El violinista mallorquí establert als Estats Units torna aquest mes al nostre país com a solista convidat de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya (JONDE), amb el conegut Concert per a violí núm. 3 en si menor, op. [ 61] , de Camille Sant-Saëns (1835-1921) en faristols. La tournée , que tindrà lloc del 17 al 23 de juliol, comptarà amb la direcció de Pablo González i visitarà diverses ciutats de la geografia espanyola: València (Palau de la Música), Llíria (Teatre de la Banda Primitiva), Cullera (Auditori Municipal ), Segòvia (Jardí dels Zuloaga - Festival de Música de Segòvia), i Baeza (Antiga Universitat de Baeza, BAEZAFEST- Festival de Joves Intèrprets). Till Eulenspiegel de Richard Strauss, Suite Iberia (Evocació, L'Albaicín, Triana) d'Isaac Albéniz, en orquestració d'Enrique Fernández Arbós, i Daphnis et Chloé, suite núm. 2 , de Maurice Ravel, completen el programa de concert.

Guanyador de la prestigiosa Avery Fisher Career Grant el 2018, Francisco Fullana està considerat com un dels violinistes de més projecció internacional de la seva generació, amb engagements a banda i banda de l'Atlàntic. Fullana, l'extens repertori que abasta des del barroc fins a la música contemporània, ha actuat com a solista amb orquestres tan destacades com la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Münchner Rundfunkorchester, la Chamber Orchestra, la Chamber Orchestra of Philadelphia, l'Orquestra , la Vancouver Symphony, la Buffalo Philharmonic o l'orquestra barroca Apollo's Fire, entre d'altres. A més, ha treballat amb reconegudes figures de la direcció com Sir Colin Davis, Gustau Dudamel o Jonathan Cohen, entre d'altres.

Francisco Fullana, que compta amb llicenciatura i Màster per la Juilliard School i Artist Diploma per la Universitat de Califòrnia del Sud USC (on va treballar amb la coneguda violinista Midori), toca el violí ex-Kreisler Guarneri del Gesù “Mary Portman” de 1735. Els propers compromisos inclouen recitals en escenaris de prestigi com el Festival de Dresden, el Festival Heidelberger Frühling o l'Auditori de Barcelona, entre d'altres. A més, el gener del 2025 sortirà al mercat el seu nou projecte discogràfic amb obres per a violí i piano al segell alemany Berlin Classics.