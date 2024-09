Cathy Krier proposa “Piano Poems” al seu nou disc

Aquest divendres 6 de setembre, la coneguda pianista luxemburguesa llança al mercat la seva nova proposta discogràfica al segell alemany GENUIN Classics: .. Un reflex de la relació entre música i literatura a través de la selecció d'obres de Maurice Ravel (1875-1937) , Franz Liszt (1811-1886), Konstantia Gourzi (1962), Catherine Kontz (1976) i Sergei Prokofiev (1891-1953).

"Durant anys, els compositors han pres la literatura i la poesia com a fonts d'inspiració, i m'interessava explorar les diferents formes en què tradueixen aquesta inspiració en música", assenyala Cathy Krier, que ha escollit conegudes obres de Ravel, Prokofiev i Liszt , perquè els seus plantejaments no podrien haver estat més diferents. Gaspard de la nuit de Ravel té el seu origen en el poema homònim en prosa d'Aloysius Bertrand, i Ravel empra un ampli arsenal de tècniques compositives i pianístiques per plasmar en música el subtil llenguatge de Bertrand, i descriure els diferents personatges. Prokofiev presenta un enfocament completament diferent quant a l'ús de la història, ja que transcriu literalment Cinderella , el conte de fades de Perrault; estem davant de música programàtica. Liszt, en canvi, pren cançons de Schubert per a veu i piano, i les transcriu per a piano sol, donant lloc a cançons sense paraules a partir de poemes de Goethe, Rellstab i Heine” afegeix Krier.

Fidel al seu ferm compromís amb la música de nova creació i convençuda que l'intèrpret ha de ser també ambaixador de la música dels nostres dies, Cathy Krier inclou a “Piano Poems” el primer enregistrament mundial de dues obres escrites expressament per a ella per la compositora grega Konstantia Gourzi i la compositora luxemburguesa Catherine Kontz; Ithaca, Op. 104 (2023) de Gourzi, va ser realitzada per encàrrec de la Philharmonie Luxembourg i mostra una altra forma d'acostar-se a la poesia. S'inspira en el poema homònim del poeta grec Konstantinos Kavafis, i empra superballs , singing bowls i pedres precioses, que fan ressonar les cordes del gran piano i creen una gran varietat de timbres per descriure aquest viatge a Ítaca. Per la seva banda, Murmuration (2022) de Kontz trasllada a la música aquestes infinites i poètiques formacions celestials que originen les estols d'ocells al cel.

Des que va ser “ECHO Rising Star”, Cathy Krier s'ha convertit en una de les artistes més originals del panorama pianístic actual amb els seus innovadors recitals en què combina obres de diverses èpoques i els seus projectes interdisciplinaris com Hear Eyes Move , Clara!–A compositional journey , Funeral Blues – the missing cabaret o el cicle anual “Ioga at the Phil” a la Philharmonie Luxembourg. Krier ha actuat a prestigioses sales de concert com el Barbican Centre, el Konzerthaus de Dortmund, el Palau de la Música Catalana, el Konserthuset d'Estocolm, el Concertgebouw d'Amsterdam, el Bozar de Brussel·les o la Musikverein de Viena, entre d'altres. A més, ha participat en transmissions de ràdio i televisió, com el programa EUROPE@HOME del famós violinista Daniel Hope al canal ARTE, i des del 2018 és professora de piano al Conservatori de la ciutat de Luxemburg.