Les cantates espirituals de Leonardo Leo

Sempre resulta reconfortant quan algú se surt dels terrenys més transitats, musicalment parlant, i s'interna en repertoris menys coneguts o, si més no, no tan presents a les programacions habituals. És el cas del disc que ens ocupa, en què el contratenor gallec Miguel Ulla, acompanyat de l'organista Javier Jiménez i de Fernando Reyes tocant instruments de corda polsada, ha iniciat l'enregistrament de les sis cantates espirituals del compositor napolità Leonardo Leo. És un primer volum que conté les tres primeres.

Nascut el 1694 a la regió italiana d'Apulia, Leonardo Leo va ser un destacat compositor de l'Escola Napolitana -juntament amb noms com Francesco Durante i Francesco Feo-, conegut principalment per la seva música escènica, i, més en concret, per les seves òperes. Hi ha qui ha arribat afirmar que va estudiar amb el mateix Alessandro Scarlatti, però sembla que és poc probable, si bé la seva música sí que reflecteix la seva influència. Va aconseguir el seu primer èxit sonat amb l'òpera Pisistrato, estrenada al teatre de la cort, i durant tota la seva carrera va combinar la composició de música escènica amb l'exercici de diversos llocs a la capella reial, a més de la docència al conservatori. En concret, es va especialitzar en certa mesura a l'òpera còmica amb títols com La'mpeca scoperta (1723) i L'Alidoro (1740).

Les peces que interpreta en aquest disc Miguel Ulla pertanyen al manuscrit de la Royal Music Library que porta la signatura GB-Lbl, Add. 14112 i inclou sis cantates etiquetades com a “espirituals”. Com explica Antonio Dell 'Olio ( «Se'l tutto è una ombra i di vil terra un fang». Giudizio i pentimento nelle cantate spirituali a voce sola di Leonardo Leo , 2024), la cantata espiritual és una expressió atribuïble a un text inspirat en un episodi bíblic o religiós, o que pot ser de mera invenció, però destinat a suscitar una mena de reflexió espiritual. Les tres seleccionades per a aquest primer volum són Dove fuggo, a che penso, S´offendesti il mio Signor i Sono piene di sirene queste spiagge.

El tema recurrent en aquest tipus d'obres és el del penediment i pregar el perdó de Déu per haver dut a terme una conducta dissoluta i pecaminosa a la vida. Sovint el text es presenta en forma de pregària, plany i plor davant l'arribada de la mort i del consegüent judici diví. Com indica Dell 'Olio, el cas concret de les cantates Dove fuggo i S'offendesti il mio Signor és el de l'anomenat judici particular, distingible del Judici Final a què es refereix l'Evangeli de sant Lluc. La diferència és que en el primer cas cada ànima és jutjada individualment segons les obres realitzades durant la vida terrenal al moment de l'agonia o la mort del subjecte.

Tot i la seva joventut, el contratenor Miguel Ulla ha actuat en llocs tan emblemàtics com el Teatre auditori Sant Llorenç de l'Escorial, la catedral de Sant Jaume de Compostel·la i la basílica de Santa Maria la Reial a Covadonga. Aquest és el seu segon disc publicat en què es desenvolupa amb solvència en un repertori tan interessant com poc conegut de Leonardo Leo, fins al punt que és la primera vegada que han estat gravades aquestes cantates.