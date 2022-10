La domòtica cada vegada és més habitual a les llars/ @EP

Per això el camí cap a la descarbonització passa per l'electrificació incloses les llars. La calefacció d'espais és el principal ús de l'energia en l'àmbit mundial i representa un terç de l'energia final, mentre que l'escalfament de l'aigua i la cuina representen, cadascun, al voltant d'una cinquena part.

Segons l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), la demanda de l'electricitat per a la refrigeració d'espais creixerà anualment un 1%.

Si millorem l'eficiència energètica dels edificis en les noves construccions i rehabilitacions es pot reduir el 10% de les d'emissions per a 2050, segons BloombergNEF (BNEF).

La reducció més gran s'obtindria a través de l'electrificació dels edificis, amb bombes de calor eficients i sistemes de cuina i escalfadors elèctrics donat que les bombes de calor consumeixen quatre vegades menys energia que les calderes de gas.

I per a descarbonitzar els edificis, la digitalització és clau. La integració de solucions digitals dins de les llars permet, per exemple, analitzar les dades per a donar informació en temps real que permeti optimitzar l'eficiència energètica i millorar la gestió dels dispositius intel·ligents. Però aquest no és l'únic benefici.

PER QUÈ CAL APOSTAR PER UNA LLAR ELECTRIFICADA?



Amb l'electrificació dels habitatges s'obtenen beneficis, per a la vida de les persones. Una llar electrificada ofereix múltiples opcions d'estalvi . Amb avanços com l'aerotermia, el sòl radiant o els escalfadors, també podem reduir la despesa en climatització.

Gràcies a l'electrificació, es preveu que la despesa total d'energia per llar disminueixi en un 40% per a 2030. Mentre que, en el cas dels gasos d'efecte d'hivernacle, s'espera que es redueixin en un 80%.

La domòtica facilita la vida de les persones a les seves llars @ep

El maneig de l'energia i dels dispositius que es beneficien d'ella són molt més segur i redueixen considerablement el risc d'accidents domèstics. Gràcies a l'electrificació, podem fer partícips als nens en algunes de les tasques habituals de la llar amb major tranquil·litat gràcies a la domòtica. Donat que el fet de poder automatitzar part de la nostra casa i controlar alguns aspectes des de la distància, proporciona un confort i moltes facilitats als usuaris. Els mecanismes autòmats poden utilitzar-se per a aconseguir un major estalvi energètic ja que permeten controlar components integrats de la llar com a aire condicionat, consum d'aigua o electrodomèstics. La domòtica facilita l'accessibilitat, ja que els permet controlar la majoria dels elements del seu habitatge d'una forma còmoda. Gràcies a aquests nous sistemes intel·ligents, podem controlar a distància les alarmes de la nostra llar. Les cases domòtiques ofereixen a l'usuari és una major qualitat de vida i confort, facilitant la comoditat dels habitants de la casa.







A més la possibilitat d'autoproducció d'energia dins de la llar es converteix en un gran avantatge, ja que permet a la persona incorporar l'autosuficiència i l'autoconsum a la seva vida, convertint-se així en partícip del seu model de gestió energètica a través de fonts d'energia renovable.



LES SOLUCIONS INTEL·LIGENTS, SINÒNIM DE CONFORT I SEGURETAT A LA LLAR

Quan pensem en les llars electrificades cal tenir present que cada vegada més persones estan convertint els seus habitatges en espais connectats, ja que, si sabem com utilitzar-la, la tecnologia pot fer-nos la vida molt més còmoda, fàcil i segura..

Existeixen diferents solucions digitals relacionades amb les instal·lacions i el consum energètic de llum i gas, per a ajudar els seus clients a crear llars més sostenibles. Una d'aquestes solucions esHomix , un centre de control intel·ligent que permet, entre altres funcions, gestionar de manera òptima la calefacció de la teva llar. També facilita la instal·lació de panells solars i de punts de recàrrega per a aquells que, a més, vulguin apostar per la mobilitat sostenible a través de vehicles elèctrics.

Aquesta mena de solucions d’electrificació permeten ser més eficients en el consum d'energia i contribuir a la descarbonització des de les llars o empreses, ens fa la vida més fàcil i assegura un futur sostenible.

LLARS SOSTENIBLES AMB ENERGIA ELÈCTRICA

Des de la il·luminació fins a la calefacció, passant per la seguretat de la teva casa poden estar electrificades. Els nous models de generació d'energia deixen enrere els combustibles fòssils per a obtenir-la des de fonts verdes. Així, per exemple a Endesa X treballen en un projecte de casa intel·ligent al mateix temps que sostenible. Amb Smart Home controlar totes les variables de la teva casa és a la teva mà.

Quantes vegades hem deixat encesa la calefacció o l'aire condicionat sense necessitat i, per tant, hem generat més despesa i emissions de les indispensables? Has pensat a instal·lar plaques per a obtenir energia solar fotovoltaica? O potser passar-te a la mobilitat elèctrica? Oferir totes aquestes possibilitats és part dels nostres objectius per a una electrificació total que va des dels electrodomèstics fins als vehicles i que no deixa enrere la generació d'energia sostenible.