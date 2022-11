Foto: CaixaBank

Solarpack ha dissenyat un Marc de Finançament Verd per integrar la seva estratègia de sostenibilitat a la política de finançament de la companyia. Per això, ha comptat amb l' assessorament de CaixaBank CIB&IB , que compta des d'aquest any amb un servei d'assessorament ASG per a clients corporatius i institucionals.

El Marc de Finançament Verd estableix la manera com Solarpack pretén formalitzar operacions financeres que qualifiquin com a finançament verd o green financing , per desenvolupar projectes que generin impacte positiu i accelerin la transició cap a una energia neta i assequible per a tots, en línia amb el seu propòsit corporatiu .

La finalitat del Marc de Finançament Verd és garantir l'impacte mediambiental positiu a través dels finançaments de la companyia, de conformitat amb els Principis de Bons Verds publicats per la International Capital Market Association i els Principis de Préstecs Verds publicats per la Loan Market Association ( LMA), segons correspongui en cada cas. La companyia DNV GL Business Assurance España SL ha estat l'encarregada de verificar l'alineament del marc amb aquests principis.

"Aquest Marc de Finançament Verd reforça encara més el nostre compromís amb el medi ambient en un moment tan important com l'actual, en què cal accelerar la transició energètica cap a un model d'economia circular i descarbonitzat", assegura Pablo Burgos, conseller delegat de Solarpack.

Gràcies a l'agilitat que aporta aquest Marc, Solarpack i CaixaBank han qualificat com a Verds posicions en línies d'avals i riscos comercials, comptes de crèdit i confirming, per un volum superior als 100 milions d'euros.

Addicionalment, Solarpack compta amb un volum total d'aquests productes de 520 milions d'euros (incloent-hi els 100 milions d'euros de CaixaBank) i té com a objectiu qualificar en finançament verd 1.000 milions d'euros el 2023.



SERVEI D'ASSESSORAMENT ASC DE CAIXABANK

El servei d'assessorament ASG de CaixaBank pretén ajudar els seus clients corporatius i institucionals a analitzar i establir-ne l'estratègia i el posicionament sostenible. Amb aquest servei consultiu, CaixaBank pretén impulsar la transició dels seus clients cap a la neutralitat en les emissions de carboni i acompanyar-los en els processos d'adaptació, entesa i definició d'objectius sostenibles, a curt i llarg termini. Des de l'Acord de París el 2015, s'han succeït una sèrie de fites regulatòries i un impuls de la sostenibilitat, que es focalitza en la descarbonització global necessària per garantir la sostenibilitat en tots els nivells. Aquest canvi de paradigma per poder avançar cap a una economia sense carboni suposa un objectiu ambiciós i complex. CaixaBank, com a entitat financera, assumeix el paper de canalitzador de finançament i promou la inversió amb l'objectiu d'impulsar la transició dels clients cap a la neutralitat en carboni. A través de la seva àrea Structured Finance - Sustainable Finance de CIB&IB facilita un procés d'assessorament ASG per als seus clients per ajudar-los a desenvolupar el seu pla de sostenibilitat integral i adequar el finançament a les necessitats específiques del camí de descarbonització.