Parc eòlic de Northland a Almeria. Foto: CaixaBank

CaixaBank i Northland Power Spain, filial 100% propietat de Northland Power Inc. (“Northland”), han signat un acord per al refinançament dels actius d'energia renovable que Northland té a Espanya. L'import del finançament, assegurat íntegrament per CaixaBank, és de 688 milions d'euros, amb un venciment a 20 anys.

El finançament disposa de la qualificació sostenible “verda”, pel seu impacte mediambiental positiu, segons estableixen els Green Loan Principals de la Loan Market Association (LMA), i segons el Marc de Finançament Verd de Northland, certificat per l'agència de sostenibilitat independent Sustainalytics.

Aquesta transacció té com a resultat l'optimització de l'estratègia de finançament de Northland amb la incorporació de la banca de relació a una plataforma d'actius per complir els objectius de creixement a Espanya.

CaixaBank ha actuat com a Sole Underwritter, Mandated Lead Arrenger i Banc Agent en el finançament.

La cartera d‟actius de Northland Power Spain consta de 12 plantes fotovoltaiques amb una capacitat de 66 MW, tretze parcs eòlics amb capacitat de 459 MW i una planta termosolar de 50 MW. Tots els actius estan subjectes als termes del règim econòmic establert al Reial Decret 413/2014, i es troben en fase operativa actualment.

Dels 688 milions d'euros de finançament, 615 milions d'euros corresponen a Deute Senior, mentre que la resta de facilitats creditícies estan destinades a atendre necessitats de circulant de Northland Power Spain.

Addicionalment, i dins de l'estratègia de creixement de la companyia, s'hi ha inclòs un Accordion Facility de 200 milions d'euros, que permetrà finançar el desenvolupament o l'adquisició de nous actius renovables.