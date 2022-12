CaixaBank i EDP en reforcen l'acord de col·laboració. Foto: CaixaBank

CaixaBank, primer banc d'Espanya, i EDP, líder mundial en energies renovables, han reforçat el seu acord de col·laboració per llançar instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum específiques per a negocis. Es tracta d'una solució clau en mà adreçada a comerços, clients autònoms, pimes amb una facturació màxima de 2 milions d'euros i clients d'AgroBank. El paquet comercial inclou tot el necessari perquè els negocis puguin generar la seva pròpia energia i estalviar fins al 50% del consum elèctric a la factura.

Donat l'ús intensiu de l'electricitat per a l'activitat comercial d'aquests negocis, l'autoconsum elèctric suposa una ajuda en la lluita contra la inflació i la millora de la competitivitat, a més de contribuir a la transició cap a un model energètic més sostenible.

Gràcies al model d'especialització en cada segment de clients, CaixaBank és una referència per a les petites empreses, així com per a comerços i autònoms. L'entitat desenvolupa productes i serveis adaptats a les peculiaritats d'aquests clients amb un assessorament proper i integral, no només mitjançant el suport financer, sinó també des de l'acompanyament en la gestió del dia a dia. Així mateix, mitjançant AgroBank, l'entitat desenvolupa un fort compromís amb el sector agroalimentari i el món rural.



ADAPTAT A LES NECESSITATS DEL CLIENT

El nou paquet comercial inclou el càlcul online i personalitzat de les dimensions més recomanables de la instal·lació per al client, amb un pressupost també en temps real, així com els panells fotovoltaics, la tecnologia complementària necessària per a la posada en marxa i la instal·lació a càrrec professional especialitzat. Tots els tràmits administratius són realitzats per EDP, inclosa la gestió per acollir-se als ajuts dels fons Next Generation de la Unió Europea (NGEU).

Hi ha la possibilitat de contractar instal·lacions de totes les dimensions, des d'un paquet bàsic 1,8 kilowatts pic (kWp) fins als 29,7 kWp. Per exemple, un pack de 35 panells i una potència de 15,8 kWp permetria cobrir les necessitats de negocis amb una factura elèctrica mensual de fins a 1.000 euros aproximadament. El cost mitjà d'una instal·lació d'aquestes característiques se situa proper als 25.000 euros, però CaixaBank ofereix diverses opcions per a un finançament còmode.

Els clients poden accedir a aquestes solucions d'autoconsum amb finançament des de 12 mesos fins al 0% TAE. També hi ha la possibilitat d'escollir terminis més grans, fins a un màxim de 120 mesos, amb un interès baix (fins a finals d'any, 3,9% TAE). L'oferta de CaixaBank i EDP inclou una carència total els 3 primers mesos, un període durant el qual el client no haurà d'assumir cap pagament. La comercialització s'inicia online a través de Wivai.

FRENAR L'EMISSIÓ DE CO2

CaixaBank i EDP han estat les pioneres en l'àmbit de la creació de paquets comercials amb finançament específic per facilitar l'accés al públic general a solucions d'eficiència energètica i d'autoconsum. Els clients es beneficien d'instal·lacions avalades per l'experiència i la tecnologia d'EDP i el finançament en condicions avantatjoses proporcionada per CaixaBank.

Les dues companyies tenen com a objectiu promoure la comercialització, fins al 2025, de 100.000 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, xifra que equival a la plantació de 9 milions d'arbres i suposa evitar l'emissió de 150.000 tones de CO2. També facilitaria un estalvi estimat de 80 milions d'euros a les factures d'electricitat dels clients que instal·len aquests equips.