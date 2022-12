La foto de família de les autoritats després de l?acord. Foto: Naturgy

Naturgy, Repsol i Reganosa s'alien per desenvolupar un hub de producció d'hidrogen renovable a Galícia. El projecte contempla la instal·lació d'una planta d'electròlisi alimentada amb energia 100% renovable als terrenys de l'antiga central tèrmica de Meirama, al municipi de Cerceda (La Corunya). Amb l'impuls d'aquest vector energètic, les tres companyies reforcen el compromís amb una transició energètica justa.

La planta dhidrogen renovable tindrà una potència inicial de 30 MW, escalable en diferents fases fins a un potencial total de 200 MW. Produirà més de 4.000 tones d'hidrogen renovable a l'any en una primera fase i assolirà una producció total de 30.000 tones anuals.

L'hidrogen renovable generat es destinarà a ús industrial per substituir l'hidrogen convencional que actualment utilitza la refineria de Repsol a la Corunya. També s'utilitzarà en altres indústries, a la injecció a la xarxa gasista per ser barrejat amb gas natural i en mobilitat. Tots aquests usos permetran reduir la petjada de carboni de la zona i demostrar la viabilitat de la producció massiva d'hidrogen renovable i de la distribució al consumidor final.

La directora de Nous Negocis a Naturgy, Silvia Sanjoaquín , va assenyalar que “aquest projecte permetrà accelerar la introducció de l'hidrogen en sectors com l'energètic, l'industrial o el del transport, a més de redundar en un gran impacte sobre l'economia local, en un emplaçament de transició justa com el de Meirama”. Sanjoaquín també va indicar que "a Naturgy volem ser protagonistes de la transició energètica i l'hidrogen és un dels vectors essencials per aconseguir una economia descarbonitzada, per això volem cobrir la cadena de valor completa, des de la producció fins a l'ús final".

L'hidrogen renovable és un dels pilars de Repsol en la seva estratègia per assolir les zero emissions netes el 2050. una fita en la transformació de la refineria de la Corunya en un pol multienergètic que proporcioni productes descarbonitzats a la societat”.

Per la seva banda, el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, va subratllar que “fa 15 anys dotem Galícia d'una infraestructura clau per a l'arribada del gas, i la competitivitat de la nostra indústria va millorar substancialment. Ara, sota el lideratge de la Xunta de Galícia i envoltats dels millors socis, estem participant a configurar un nou ecosistema energètic. La Galícia que ve, que ja és a punt, serà verda, digital i inclusiva, i és un orgull per a nosaltres poder afavorir aquesta transformació que tots anhelem.”

INNOVACIÓ I CREACIÓ DE VALOR

La innovació del projecte apareix en totes les etapes de la cadena de valor: a la pròpia planta de producció, als seus usos a la indústria, a la injecció a la xarxa gasista, a la comercialització mitjançant Garanties d'Origen (GdOs) i en la seva ús per a la mobilitat sostenible. És un projecte que contempla múltiples demandes.

La publicació del Reial decret 376/2022 pel qual sestableix la creació dun sistema de GdOs de lhidrogen renovable, la seva definició i les condicions dexpedició, afavorirà sens dubte el desplegament de lhidrogen perquè pugui arribar a tots els consumidors industrials amb importants necessitats de descarbonització, en aquells sectors en què és difícil l'electrificació i la ubicació dels quals no coincideix exactament amb el lloc on es produeix l'hidrogen renovable.

En aquest context de descarbonització i transició energètica, l'hidrogen renovable és un pilar clau en la transformació industrial de la refineria corunyesa de Repsol per fabricar productes de baixa, nul·la i fins i tot negativa empremta de carboni, com a combustibles renovables i diferents components per al sector sanitari , tèxtil o d'envasament d'aliments, entre d'altres.

D'aquesta manera, el projecte demostrarà la viabilitat de l'ús de l'hidrogen renovable per descarbonitzar la indústria, així com la reutilització d'instal·lacions ja existents en una zona afectada pel tancament d'una central tèrmica, on ara es promourà la creació d'ocupació estable i formació de professionals d'alta qualificació.

El projecte no només comportarà una alta creació d'ocupació, sinó que comportarà beneficis en l'àmbit social, contribuint així al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

APOSTA PER L'HIDROGEN RENOVABLE

L'enfocament del projecte valida i fomenta un model que està alineat amb el Full de Ruta de l'Hidrogen aprovat pel Ministeri per a la Transició Ecològica, el Pacte Verd Europeu (Green Deal), el RePowerEU i el Pla Nacional d'Energia i Clima (PNIEC) , que promouen el desenvolupament dels gasos renovables. La iniciativa també encaixa amb la Llei de Simplificació Administrativa i de Suport a la Reactivació Econòmica de Galícia, l'Estratègia Gallega de Canvi Climàtic i Energia 2050, i l'Agenda Energètica de Galícia 2030.

Aquest hub d'hidrogen forma part de les iniciatives energètiques estratègiques impulsades per la Xunta de Galícia en el marc del programa EU Next Generation i del Pla de Recuperació i Resiliència nacional. El seu objectiu és fomentar el creixement econòmic, la generació docupació i el desenvolupament dun teixit empresarial competitiu, sostenible i circular.

A més, aquest projecte conjunt de Naturgy, Repsol i Reganosa pot posicionar Galícia com un referent a nivell mundial en la producció, distribució i consum d'hidrogen renovable, afavorint així el creixement econòmic de la regió. La singularitat del projecte i la seva gran escala li confereixen un potencial elevat a l'hora de replicar-lo en altres ubicacions, tant nacionals com internacionals. Les tres companyies són agents essencials en el desenvolupament d'aquest tipus d'iniciatives industrials per aportar la seva capacitat i el coneixement global a tota la cadena de valor de la planta.