Foto: EdificisEficients



El geoportal EdificiosEficientes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ja inclou dades d'11 comunitats autònomes, després de l'experiència pilot de Castella i Lleó que va arrencar el mes d'agost passat, i s'espera que la resta de regions incorpori les dades durant aquest 2023.

Aquesta plataforma facilita actuacions en eficiència energètica, com rehabilitacions energètiques, sent útil per als negocis immobiliaris, com compravendes o lloguers, i per a altres activitats pròpies de firmes constructores, instal·ladores, de serveis de manteniment, de serveis financers o estudis d'arquitectura, entre altres.

L'eina inclou dades d'Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Euskadi, Galícia, Rioja, la Comunitat de Madrid i la Regió de Múrcia. Per part seua, la Comunitat Valenciana i Andalusia incorporaran les seues dades ben aviat.

El desembre del 2021, a Espanya hi havia 4,6 milions de certificats energètics d'edificis. Catalunya era la comunitat amb un nombre més gran, amb 1,13 milions de certificats, seguida per Madrid i Comunitat Valenciana, amb 730.000 i 720.000 certificats, respectivament.

Espanya té una taxa anual de rehabilitació d'edificis de vuit a deu vegades inferior a la dels països europeus principals. Per això, el Govern ha elaborat una estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica amb diverses línies de suport (6.820 milions d'euros per al sector privat i el sector públic i 1.070 milions més exclusivament per a l'administració central).