Iberdrola , la companyia elèctrica més gran d'Europa, ha presentat avui un nou informe titulat ' Electric, Together' . El manifest, de cinc punts, és una crida a l'acció adreçada als responsables polítics mundials, a les empreses dels sectors energètic i industrial ia d'altres actors econòmics i socials. El document estableix les mesures que cal adoptar ja, aquest any, per trencar el cicle de crisi impulsat pel petroli i el gas, i oferir seguretat energètica a través de les energies netes com més aviat millor.

El manifest, dirigit als líders que assisteixen aquesta setmana al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, revela els reptes que queden per resoldre en la transició energètica i estableix les millors formes per assolir aquest objectiu a gran velocitat.

Iberdrola invertirà 47.000 milions entre el 2023 i el 2025 per millorar el sistema energètic als Estats Units, Europa, el Regne Unit, Llatinoamèrica i Àsia-Pacífic.

Els cinc fonaments per avançar ràpidament cap a la seguretat energètica verda són:

Accelerar el desplegament de xarxes intel·ligents. Les xarxes s'hauran d'adaptar al volum d'energia renovable, que es quintuplicarà o sextuplicarà el 2040, per assolir els objectius de 'Net Zero'. Segons McKinsey , només als Estats Units, la xarxa elèctrica s'haurà d'ampliar almenys un 60% fins al 2030. És a dir, cal completar les millores d'un segle en menys d'una dècada.

Accelerar el desplegament de projectes de generació renovable. Els procediments llargs i complexos de concessió de permisos estan frenant el desplegament de projectes d'energies renovables. Això s'ha de resoldre. Segons l' Agència Internacional de l'Energia (AIE ), la generació renovable ha de passar de gairebé el 29% del mix de generació el 2021 a més del 60% el 2030.

Ampliar l'ús de l'hidrogen verd com a solució per a les indústries difícils de descarbonitzar. Algunes àrees de la indústria i el transport pesant dependran de l'hidrogen verd per a la seva transició i calen polítiques concretes. Els avenços han estat massa lents. Segons l' AIE , per mantenir el rumb cap a les ambicions de Net Zero, la producció d'hidrogen verd ha d'augmentar de gairebé zero actualment a més de la meitat de la producció mundial d'hidrogen el 2030. És a dir, al voltant de 95 milions de tones.

Més innovació per impulsar solucions climàtiques. La innovació a escala és necessària per facilitar el desplegament òptim de les energies renovables, els vehicles elèctrics i els sistemes demmagatzematge denergia. Les tendències globals són positives: l' AIE assenyala que la despesa estatal a tot el món en R+D va ser un 5% més gran el 2021 que l'any anterior. Però les empreses han d'estar més alineades amb els governs per tal de maximitzar aquest pilar de transformació. Per això, Iberdrola preveu duplicar la despesa en innovació per al 2030.

No perdre de vista lobjectiu a llarg termini de la descarbonització. Aquest any ofereix als governs ia les autoritats reguladores de tot el món l'oportunitat de mostrar lideratge i decisió a l'hora de donar suport a inversions verdes perquè puguem sortir de la crisi en millors condicions.

Ignacio Galán, president d'Iberdrola, ha assegurat: "Si hem d'aprendre una lliçó del 2022, és la imperiosa necessitat de treballar junts per aconseguir l'electrificació ràpida i un sistema energètic més segur, net i competitiu. La realitat és que el món segueix depenent dels combustibles fòssils per satisfer prop del 80% de les seves necessitats energètiques, cosa que ens exposa a tots a nivells innecessàriament alts d'incertesa, inflació i contaminació. volatilitat energètica internacional i es tanca la finestra per abordar el canvi climàtic”.

"És alhora preocupant i irònic que les temperatures hivernals inusuals provocades pel canvi climàtic hagin salvat aquest hivern grans zones de l'hemisferi nord d'amenaces molt més greus per a la seguretat energètica. Podem i ho hem de fer molt millor el 2023 i treballar ràpidament per a oferir una seguretat energètica verda", ha assegurat.

"Per Iberdrola, les respostes són clares. Una crisi provocada pel gas només es resoldrà amb una inversió sostinguda en innovació per impulsar més renovables, més xarxes i més emmagatzematge d'energia. Totes les solucions ja existeixen. No hi ha barreres tecnològiques per a la transició. Tot i això, encara necessitem que els responsables polítics mostrin més urgència i ambició, treballant conjuntament amb els reguladors, per superar els reptes que persisteixen", ha comentat.