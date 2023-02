Foto: Naturgy

Naturgy ha connectat a la xarxa amb èxit la seva primera instal·lació d'emmagatzematge de bateries a nivell mundial, fet que suposa una fita històrica per a la companyia en el negoci de les renovables. El projecte ACT Battery , ubicat a Austràlia i desenvolupat i construït per la seva filial de generació internacional Global Power Generation (GPG), reforçarà la qualitat del subministrament a la ciutat de Canberra i accelerarà la transició energètica del país en permetre una introducció d'energia renovable més gran a la xarxa.

A través d'un sistema de bateries de Lithium-Ion amb una potència de 10 MW i una capacitat d'emmagatzematge de 20 MWh, l' ACT Battery podrà acumular electricitat d'origen renovable i bolcar-la a la xarxa quan es requereixi per abastir 3.000 llars durant un període de dues hores en moments de menor producció elèctrica.

D'aquesta manera, la instal·lació no només reforça la qualitat de subministrament, sinó que a més contribueix a impulsar la descarbonització de la zona assegurant la presència d'energia neta a la xarxa de manera contínua i estable. El projecte està associat a la construcció del parc eòlic Berrybank 2, que GPG començarà a operar els propers mesos.

VISITA A LES INSTAL·LACIONS

Autoritats locals del país han visitat aquest dijous 2 de febrer les instal·lacions per comprovar de primera mà la tecnologia d'avantguarda utilitzada en el desenvolupament de la bateria. "Aquesta bateria suposa un avenç significatiu per a la ciutat, ja que lʻemmagatzematge dʻenergia mitjançant bateries és un component clau per aconseguir un futur de zero emissions i avançar en electrificar la nostra ciutat", va explicar el primer ministre del Territori de la Capital Australiana (ACT , per les sigles en anglès), Andrew Barr.

“L'emmagatzematge d'energia juga un rol important en la seguretat del subministrament elèctric en proveir energia que ajudi a prevenir apagades durant períodes d'alta demanda. L'ACT continua sent una regió líder a Austràlia i al món en termes de resposta al canvi climàtic i en ambició per les energies renovables. Avui és un dia clau a la nostra carrera per l'electrificació”, va afegir Shane Rattenbury, ministre de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'ACT.

Per la seva banda, Pedro Serrano, director de Desenvolupament de GPG, va explicar que l'entrada en operació comercial de l' ACT Battery “representa un pas important per enfortir la nostra contribució a la transició energètica” i va al·ludir a la sòlida aposta del grup Naturgy per Austràlia com un dels seus mercats estratègics per impulsar les renovables.

APOSTA PEL PAÍS OCEÀNIC

Austràlia és un país prioritari per a Naturgy dins dels seus objectius estratègics per als propers anys. El grup aspira a assolir una capacitat instal·lada al país de 2,2 GW d'aquí al 2025 enfocada al desenvolupament de plantes de tecnologia eòlica, solar fotovoltaica i de sistemes d'emmagatzematge, com l' ACT Battery .

Foto: Naturgy

El grup opera actualment els parcs eòlics de Crookwell 2 i Berrybank 1, i ultima l'entrada en operació de Berrybank 2. A més, Naturgy treballa en una robusta cartera de projectes en construcció i desenvolupament amb una potència conjunta de 1,4 GW concentrats als estats de Victòria, Nova Gal·les del Sud, Austràlia Occidental i Queensland.

La presència de Naturgy a Austràlia es remunta al 2007 i sempre ha tingut com a objectiu construir una cartera renovable sòlida que proporcioni fonts d'energia neta i contribueixin al desenvolupament de comunitats rurals i regionals. La companyia desenvolupa la seva activitat al país a través de la seva filial GPG, constituïda el 2014 i en què el grup ostenta una participació majoritària del 75%, juntament amb Kuwait Investment Authority (KIA), que compta amb el 25% restant GPG gestiona una capacitat instal·lada total de més de 4.000 MW i dóna feina a unes 500 persones a tot el món.

PROJECTE CUNDERDIN

Un exemple d'aquesta aposta pel país és la inversió que la companyia duu a terme per construir a Austràlia el seu primer projecte híbrid solar a nivell mundial combinant la tecnologia fotovoltaica i les bateries d'emmagatzematge. El projecte Cunderdin, anunciat recentment, serà capdavanter a nivell tecnològic en ser la primera instal·lació híbrida solar que es desenvoluparà al país, amb una inversió de 160 milions d'euros.

La planta comptarà amb una capacitat solar fotovoltaica de 125 MW i un sistema demmagatzematge denergia en bateries de fins a 55MW/220 MWh. La companyia va adquirir el projecte a Sun Bred Power (SBP) l'any passat i va començar la seva construcció a l'últim trimestre de l'any, amb l'objectiu que entri en operació comercial durant el primer trimestre del 2024. La integració d'un sistema d'emmagatzematge de energia en bateries amb una planta fotovoltaica de gran escala permetrà al projecte oferir més flexibilitat en la seva operació, cosa que alhora facilitarà que recolzi el mercat d'energia majorista australià SWIS durant els períodes de màxima demanda energètica al país.