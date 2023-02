Becerril, durant la jornada Eòlica i Mercat. Foto: Europa Press



La presidenta de l'Operador del Mercat Elèctric (OMEL), Carmen Becerril , ha assegurat que la prioritat en aquests moments és la Transició Energètica i la descarbonització , "més que la reforma del mercat", alhora que ha indicat que un dels elements essencials perquè els mercats tinguin futur és modificar la normativa que els regula i separar-los de la normativa financera.

"No cal matar el mercat perquè tingui preus alts, hi ha altres problemes estructurals per atendre", ha destacat Becerril, que ha participat en la inauguració de la jornada Eòlica i Mercat , primera cita del sector eòlic el 2023 i organitzada per l'Associació Empresarial Eòlica (AEE).

Les declaracions de Becerril arriben en un moment en què els governs de set països, encapçalats per Alemanya i els Països Baixos, han qüestionat la proposta plantejada pel Govern espanyol per abordar la reforma del mercat majorista de la llum. La presidenta de l'OMEL ha destacat a la seva intervenció el model de mercat cap al qual s'ha d'avançar i els models d'anàlisi que cal prendre en consideració.

"Enmig de totes les turbulències de preus elèctrics, es planteja la reforma del mercat elèctric que ja fa 25 anys i on el sistema ha funcionat en tots aquests anys responent amb senyals que es donen des de l'economia. Però la prioritat en aquests moments és la Transició Energètica i la descarbonització, més que la reforma del mercat” ha ressaltat la presidenta d'OMEL.

Segons ha indicat, els temes objecte d'atenció per assegurar la transició energètica són les interconnexions elèctriques, fonamentals per al desenvolupament de les renovables, la flexibilització, que ha de ser present en la gestió de la demanda i els processos productius, i incentivar l'electrificació .