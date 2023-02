Foto: Europa Press

Naturgy sol·licitarà en els seus processos de licitació, des d'aquest any i de forma obligatòria, el mesurament de la petjada de carboni a tots els proveïdors amb risc alt en canvi climàtic sempre que l'import del contracte superi els 500.000 euros. En aquests casos, més d'un centenar de proveïdors estaran obligats a presentar un certificat d'empremta de carboni com a requisit obligatori per ser avaluat com a tècnicament vàlid.

Per implantar aquest nou criteri de sostenibilitat, Naturgy va establir dues fases. En una primera, durant l'any passat i de manera voluntària, els proveïdors van ser convidats a incloure com a part de la seva oferta tècnica un certificat en què una entitat acreditada verifiqués el mesurament de la petjada de carboni. Aquesta informació podria ser valorada positivament per Naturgy a la decisió d'adjudicació. A partir d'aquest any i per a compres de més de 500.000 euros amb un nivell de risc determinat en canvi climàtic, la presentació d'aquest certificat serà obligatòria.

Addicionalment, des del gener de l'any passat s'exigeix que determinats proveïdors, en funció del seu risc de canvi climàtic o per l'import del contracte pel qual pugen, informin anualment la companyia del grau d'acompliment en matèria climàtica a través de l'emplenament del qüestionari CDP Supply Chain.

Amb aquest nou pas en la lluita contra el canvi climàtic, la companyia energètica pretén reduir l'empremta de carboni de la cadena de subministrament i estendre els compromisos socials i ambientals a tota la cadena de valor. A més, la companyia contribuirà a fer que l'ecosistema de PIMES amb què col·labora implanti els criteris Ambientals, Socials i de Governança (ASG) en el seu model de gestió. En aquest sentit, la companyia s'ha adherit al Programa de capacitació: Proveïdors sostenibles de Pacte Mundial de l'ONU Espanya per capacitar en temes de sostenibilitat pimes proveïdores de les empreses impulsores del programa.

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT

El servei que proporciona Naturgy als seus clients no seria possible sense comptar amb la col·laboració d'una cadena de subministrament compromesa i alineada amb els seus valors i propòsit. Durant el 2022, Naturgy ha treballat amb prop de 6.000 proveïdors i contractistes. Més d'un 80% del volum de compra que presenta risc alt en aspectes ASG va ser auditat i l'objectiu és assolir el 95% el 2025.

Naturgy va presentar el 2021 el seu nou Pla Estratègic el 2025, amb què la companyia impulsarà el seu paper en la transició energètica i en la descarbonització amb l'ambiciós objectiu d'assolir la neutralitat d'emissions el 2050 i una potència instal·lada de fonts renovables propera al 60% el 2025.

En l'àmbit ambiental, la companyia va reduir de manera significativa les emissions totals de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI), un 16,5% menys que el 2021, especialment les emissions indirectes d'abast 3. D'aquesta manera, la petjada de carboni total de la companyia s'ha reduït un 24% respecte al 2017, avançant així l'objectiu de reducció establert el 2025.

L'exercici de la companyia en matèria social, mediambiental i de bon govern ha estat reconegut pels principals i més importants índexs i rànquings del món, entre els quals hi ha CDP, FTSE4GOOD o Ecovadis, així com els premis Global Energy Awards 2021, de S&P Global Platts, la millor empresa d'energia del món.