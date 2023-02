Foto: Naturgy

Naturgy va multiplicar per 9 la potència en autoconsum fotovoltaic durant el 2022 en el marc de la seva iniciativa Naturgy Solar, amb què el grup energètic ofereix als seus clients solucions personalitzades per generar la seva pròpia electricitat. Això va suposar multiplicar per 5 els contractes respecte de l'any anterior després de rebre més de 75.000 sol·licituds d'informació.

L'objectiu de Naturgy és assolir 650 MW en autoconsum el 2025, recolzat en la seva experiència en el desenvolupament d'aquest tipus de solucions, els seus actius i la cartera de clients. Amb aquesta ambició, el grup vol contribuir als objectius de descarbonització, facilitant als seus clients l'accés a una energia renovable, i ajudar-los a reduir la factura elèctrica en l'actual context de preus energètics.

Per això, la companyia ha tornat a reeditar la seva iniciativa Naturgy Solar , una solució integral i personalitzada per facilitar l'accés a l'energia solar fotovoltaica i l'autoconsum d'empreses i llars. A través de la instal·lació de plaques i bateries, Naturgy ofereix als seus clients estalvis de fins al 70% a la factura d'electricitat, o de fins a un 40% només amb la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.

La iniciativa Naturgy Solar està adreçada a clients particulars, comunitats de propietaris, pimes i empreses, i ofereix un disseny personalitzat amb una visita presencial gratuïta i sense compromís per a un disseny òptim, a més de la gestió i tramitació de permisos i subvencions, i un primer any gratuït de Servisolar, el servei de manteniment correctiu i preventiu de plaques solars. Pel que fa al finançament, és de fins al 100% de limport al 0% dinterès a 3 anys.

L'AUTOCONSUM A NATURGY

Naturgy va registrar un fort creixement a les instal·lacions d'autoconsum l'any 2022 principalment per a habitatge unifamiliar, amb un increment destacable en comunitats de propietaris i empreses.

Madrid i Catalunya van ser les comunitats en què s'ha registrat el volum més gran de contractes, encara que el grup està present a tot el territori nacional i col·labora amb 120 empreses instal·ladores especialitzades.

El valor afegit de la companyia és la gestió integral del projecte: disseny de la instal·lació, compra d'equips, legalització, posada en marxa, gestió de subvencions, finançament i opció d'afegir bateries. Aquesta solució compta amb serveis addicionals com ara la tarifa amb compensació d'excedents a 0,11€/kWh i el manteniment de la instal·lació.

Les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic són una magnífica oportunitat per reduir la factura elèctrica, millorar la visibilitat dels costos energètics a llarg termini i ajudar a disminuir les emissions de CO2 del planeta i, atesa la consciència social pel medi ambient i l'eficiència energètica i una creixent preocupació pel preu de la llum, la solució d'autoconsum que ofereix la companyia genera un gran interès entre els clients potencials.

L'impuls de l'autoconsum forma part del compromís de Naturgy amb la transició energètica, a la qual també contribueix amb la seva estratègia de desenvolupament d'una cartera de renovables a nivell internacional i el seu compromís amb el desenvolupament dels gasos renovables.

Naturgy prioritza el client i el posa al centre de les seves propostes, com a mostra del seu compromís i transparència en la situació actual. Així, va ser pionera a llançar el setembre del 2021 la seva iniciativa Compromís Llum amb un preu fix d'aquesta energia a tres anys, destinada a mitigar els efectes del preu del pool elèctric.

Posteriorment, el març del 2022, Naturgy es va tornar a avançar i va llançar la iniciativa Compromís Gas Industrial. Amb aquesta tarifa, va oferir als seus clients industrials de gas un preu estable i competitiu a l'escenari energètic actual. Addicionalment, va oferir iniciatives compromís a les Comunitats de Veïns i petita indústria i comerç amb preus fixos durant dos anys.

Actualment, més del 60% de la base de clients de la companyia s'ha beneficiat de les iniciatives de preus a llarg termini llançades per Naturgy el 2022.