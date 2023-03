L'acte a la planta de producció de biometà. Foto: Aigües de Barcelona

El consorci del projecte europeu LIFE NIMBUS ha celebrat, aquest dimarts 28 de març, la posada en marxa de la planta de producció de biometà a partir de llots de depuradora, que alimentarà un autobús públic a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest autobús, part de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), serà el primer a funcionar amb biometà obtingut a partir dels llots de les aigües residuals i reduirà en més d’un 85% la petjada de carboni gràcies a l’ús d’un combustible d’alta qualitat i d’origen renovable, neutre en emissions.

A Europa, el sector del transport consumeix al voltant del 30% del total d’energia. Tanmateix, solament menys del 10% dels combustibles utilitzats per al transport són renovables. Davant aquesta situació, la Unió Europea té com a objectiu elevar aquesta xifra fins a superar el 30% per al 2030. LIFE NIMBUS, un projecte de recerca cofinançat per la Comissió Europea i emmarcat en el Programa LIFE, pretén impulsar un transport més sostenible a través de l’economia circular. Aquesta iniciativa s’alinea amb el Full de Ruta del Biogàs, aprovat a Espanya el 2022, que identifica els reptes i les oportunitats del desenvolupament d’aquest gas d’origen renovable i planteja quadruplicar-ne la producció nacional fins al 2030.

Durant l’acte d’inauguració, s’ha destacat la importància de la investigació i col·laboració entre els sectors públic i privat per proporcionar solucions que permetin descarbonitzar el transport. En aquest sentit, el director general d’Aigües de Barcelona, Rubén Ruiz, ha insistit en la “necessitat d’impulsar la innovació a través de les aliances i la col·laboració publicoprivada per tal de donar resposta als reptes principals derivats de l’emergència climàtica”. “Projectes de valorització de residus per promoure la mobilitat sostenible de les ciutats són necessaris per assolir una transformació ecològica del nostre entorn i constitueixen un exemple clar de la nostra aposta per un model respectuós amb el medi ambient, basat en l’economia circular i el desenvolupament sostenible ”, ha afegit Rubén Ruiz. Per la seva banda, el director general de Cetaqua, Carlos Montero, ha insistit en la “importància d’implicar l’usuari final en el projecte des de la fase d’ideació i assegurar-ne el seguiment i la implicació en el seu desenvolupament”. Gràcies a això, Carlos Montero ha assenyalat que “aconseguim que la transferència dels resultats sigui més àgil”.

Alimentarà un autobús públic a l’àrea metropolitana de Barcelona. Foto: Aigües de Barcelona

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, ha destacat com la posada en marxa de la planta és un “bon exemple de transferència del coneixement generat als laboratoris per a la millora de la societat, una de les missions de la Universitat. La UAB participa en la producció de biometà a partir d’hidrogen mitjançant sistemes biològics, que són molt més sostenibles que els convencionals. A més a més, el projecte demostra per primera vegada la producció bioelectroquímica d’hidrogen a escala pilot a partir d’aigües residuals, amb resultats molt esperançadors a nivell de laboratori. Aquesta tecnologia s’emmarca perfectament en el canvi de paradigma actual en què el tractament d’aigües s’ha de convertir en una oportunitat per recuperar recursos tant materials com energètics”.

El conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi, ha fet un reconeixement a tot l’equip de TMB que ha fet possible que aquest projecte sigui una realitat, tot destacant que “és un projecte sostenible d’economia circular i amb el qual des de TMB estem totalment compromesos” i ha assenyalat que “és un projecte estratègic per a TMB i esperem que tingui continuïtat per poder utilitzar biometà de forma massiva”.

IMPULS A LES ECOFACTORIES PER PROMOURE L'ECONOMIA CIRCULAR

LIFE NIMBUS ha permès el disseny i la construcció d’una planta de demostració de metanació biològica a l’ecofactoria del Baix Llobregat, gestionada per Aigües de Barcelona. Aquesta iniciativa és una mostra més de l’aposta per la innovació i la sostenibilitat de Aigües de Barcelona, que impulsa el concepte d’ecofactoria com a solució per promoure l’economia circular i reduir l’impacte ambiental a Barcelona.

L’ecofactoria converteix la tradicional planta depuradora en una instal·lació generadora de recursos de valor. En aquest cas, els llots de la depuradora s’utilitzaran com a combustible gas per impulsar el transport verd a l’àrea metropolitana de Barcelona, fomentant que la ciutat s’acosti a la neutralitat climàtica proposada per al 2050.

“Aquesta iniciativa posa a prova diverses tecnologies, centrades en la producció de biometà, un combustible d’alta qualitat i renovable. A més, LIFE NIMBUS promou la tecnologia power-to-gas per emmagatzemar els excedents de les energies renovables. En el projecte s’ha contemplat únicament la posada en funcionament d’un autobús alimentat per biometà, però segons els resultats obtinguts, les operacions es podran escalar a més volum”, assenyala Oriol Casal, Project Manager del projecte LIFE NIMBUS a Cetaqua.