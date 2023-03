Un cotxe elèctric carregant. Foto: Europa Press

Els negociadors del Consell i del Parlament Europeu van assolir, dimarts passat 28 de març, un acord provisional per ampliar la infraestructura de recàrrega amb el desplegament d'estacions de càrrega de vehicles elèctrics almenys cada 60 quilòmetres amb una potència de 400 quilowatts (kW) per al 2026 i incrementar-la a 600 kW per al 2028.

L'acord informal, que encara ha de ser definitivament aprovat pels col·legisladors, estableix objectius nacionals mínims obligatoris per al desplegament de combustibles alternatius i contribuir a l'objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions netes de gasos amb efecte d'hivernacle en un 55% com a mínim 2030.

La seva meta principal és ampliar el desplegament d'estacions de càrrega o reabastament de combustible alternatiu per a automòbils, camions i fins i tot avions estacionats.

Així, el text també estableix l'obligació de tenir una estació de càrrega cada 120 quilòmetres per a camions i autobusos, però aquestes estacions hauran d'estar instal·lades a la meitat de les principals carreteres de la UE per al 2028 i oferir potències de 1.400 kW a 2.800 kW segons la ruta.

El sistema es complementarà amb dues estacions de càrrega per a camions en àrees segures d'estacionament a partir del 2028, mentre que les excepcions a aquest desplegament s'aplicaran a les regions ultraperifèriques, les illes i les carreteres amb molt poc trànsit.

A més, els negociadors també van acordar desplegar estacions de proveïment d'hidrogen al llarg de la xarxa bàsica de la Xarxa Transeuropea de Transport almenys cada 200 km per al 2031.

Per la seva banda, els ports marítims que tinguin almenys 50 escales portuàries de grans vaixells de passatgers, o 100 escales portuàries de vaixells portacontenidors, han de proporcionar electricitat al port als vaixells d'aquí a 2030.

L'acord també estableix que els operadors d'estacions de recàrrega elèctrica i de proveïment d'hidrogen han de garantir la plena transparència dels preus, oferir un mètode de pagament comú ad hoc , com ara la targeta de dèbit o de crèdit, i posar a disposició dades pertinents , com els relatius a la ubicació, per mitjans electrònics, garantint així que el client estigui plenament informat