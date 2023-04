Hernández, en un acte del World Economic Forum 2023 a Davos

Les edicions de Xile i Mèxic de la revista Forbes han destacat el paper de Visionist Advisers , liderada per la veneçolana Valeska Hernández , en matèria de transició energètica . I és que l'agència de màrqueting especialitzada en plans d'expansió, fundada per Hernández, continua generant impacte amb el seu mètode [RE]Concept. Aquesta ha transcendit cap a un escenari global per al canvi, participant en conferències juntament amb actors claus en la transició energètica.



La transició cap a un model energètic sostenible és cada cop més rellevant. Tot i això, enfronta molts desafiaments. Empreses i governs implementen polítiques i programes per fomentar tecnologies més eficients. En aquest context, el [RE]Concept de TVA ofereix solucions innovadores que acceleren aquest procés.

Des del 2022 TVA ha participat a les cimeres mundials més importants, on s'ha discutit la importància de noves accions per a la transició energètica, com el Climate Week, l'Assemblea General de les Nacions Unides (UNGA77) a Nova York, la COP27 a Egipte i , més recentment, el World Economic Forum a Davos, Suïssa. L'any 2022, l'agència també va passar a formar part de l'United Nations Global Compact (UNGC).

El mètode innovador de TVA ha demostrat ser efectiu tant per a marques com per a empreses de classe mundial com Ensorcia Group, un grup nord-americà pioners en la indústria del liti i client de TVA a qui van presentar a Davos, Suïssa, durant el World Economic Forum.



En el marc de les trobades celebrades a Davos, Daniel Layton, president d'Ensorcia Group, va assistir a reunions d'alt nivell a la companyia de TVA. Ensorcia és una empresa que ha desenvolupat les tecnologies i instal·lacions més avançades a la indústria d'extracció de liti; amb un innovador procés, a Xile i Argentina a través de la seva filial Sorcia Minerals.



El procés net d'Ensorcia promet tenir un impacte positiu al medi ambient i liderar el camí cap a un futur sostenible. La presència de TVA i Ensorcia al World Economic Forum 2023, va ressaltar el seu compromís per impulsar solucions sustentables.