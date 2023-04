Foto: Endesa

Endesa i l' Associació de Clubs de Bàsquet (acb) han sumat avui les forces a Forever Green , la plataforma de sostenibilitat mediambiental del Real Betis, per al manteniment i desenvolupament d'un planeta més sostenible.

La col·laboració ha tingut lloc en un escenari molt especial: Las Corchas , la planta solar d'Endesa a Carmona que s'ha convertit en tot un referent en sostenibilitat en comptar amb iniciatives úniques i pioneres com el primer apiari solar, el cultiu agrivoltaic, el pasturatge per a l'esbrossada natural del terreny, i la creació d'una illa ecològica que serveix de refugi d'avifauna.

Fins allà s'han traslladat l'alcalde de Carmona, Juan Ávila ; el president del Real Betis Bàsquet, Fernando Moral ; la directora general de Sistemes i Valors de l'Esport, María de Nova Pozuelo, el director general d'Endesa a Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla, Rafael Sánchez Durán , el director general de l'acb, José Miguel Calleja , i jugadors del primer equip del Real Betis Bàsquet com l'últim fitxatge Jeremy Pargo, Tyson Pérez, Pablo Almazán o Volodymyr Gerun . Tampoc no ha faltat la llegenda del Betis Rafael Gordillo.

Amb ells 30 nens i nenes, petites promeses del bàsquet per als que cal deixar un planeta més sostenible. A tots ells, Moral ha recordat que “si no cuidem el planeta, no tindrem bàsquet. El Real Betis sempre ha estat compromès amb el medi ambient mitjançant accions que ens han portat a ser el segon club més sostenible del món. En aquesta d´avui agraïm a tots, Ajuntament de Carmona, Junta, Endesa i acb que ens acompanyin en aquesta aposta per un món millor”.

Per part seva, Sánchez Durán ha assegurat que “Endesa té clar que el bàsquet posseeix bona part dels valors que necessita la societat per afrontar un repte crucial com el canvi climàtic: treball en equip, esforç i compromís. Avui ho hem tornat a comprovar amb la implicació d'un club com el Real Betis Bàsquet amb la sostenibilitat i aposta pels més joves. Un treball amb què ens identifiquem plenament des d'Endesa i que compta amb tot el nostre suport”.

En aquesta mateixa línia s'ha mostrat Calleja , que ha mostrat l'agraïment de l'acb, “al Betis per la lluita contra el canvi climàtic a través d'un projecte tan bonic com Forever Green, ia Endesa pel seu continu compromís amb la sostenibilitat. hem dubtat, volem unir-nos a aquest projecte i posar el nostre granet de sorra”.

Després de l'acte de signatura, els jugadors del Real Betis Bàsquet i els 30 nens i nenes d'escoles esportives de Carmona han plantat espècies aromàtiques per afavorir el treball de les abelles de l'apiari solar de la planta que compta amb l'última tecnologia i cada any produeix més de 500 quilos de mel solar.

Aquest espai es dirà a partir d'ara Carrer Forever Green en homenatge a aquesta trobada entre les tres institucions per millorar el nostre entorn.

La primera col·laboració entre Endesa, Forever Green i acb es va donar el setembre passat durant la celebració de la Supercopa Endesa a Sevilla, on es van dur a terme accions de sensibilització, així com altres per avançar cap a una competició més respectuosa amb el medi ambient, com ara la utilització d'ampolles reutilitzables i la col·locació de contenidors per al reciclatge selectiu. Amb l'acte d'avui a la planta fotovoltaica de Las Corchas, s'ha fet un nou pas col·laboratiu que suposa continuar mostrant el compromís del bàsquet i de la comunitat en la lluita contra el canvi climàtic.