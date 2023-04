Cable de fibra òptica / Telefonica

Telefónica reafirma el seu compromís amb la transformació de la seva infraestructura fixa per a convertir-la completament en fibra fins a la llar (FTTH) amb la comunicació del tancament de la totalitat de les seves centrals de coure, que es materialitzarà en 2024 coincidint amb el centenari de l'operadora.

Telefónica, líder en aquesta transició entre les companyies europees i llatinoamericanes, escomet l'últim gran pas per a culminar l'apagat del coure. A partir de l'anunci realitzat avui a la CNMC del tancament de les últimes 3.329 centrals de coure, es completarà el 100% del procés a Espanya.

Com a part d'un apagat que va començar en 2014 i just en el dia en què Telefónica compleix 99 anys, l'operadora dona l'impuls definitiu a la renovació tecnològica de les seves xarxes fixes per a augmentar les prestacions i la velocitat del servei mentre es redueix el consum energètic i la petjada de carboni.

El 19 d'abril de 2024, dins d'un any i en la data en la qual Telefónica complirà el seu primer segle de vida, s'haurà aconseguit una reconversió de la xarxa que inclourà el tancament d'un total 8.532 centrals (5.203 tancaments ja comunicats als quals ara s'afegeixen 3.329). Així, en el centenari de la companyia l'apagat del coure serà efectiu per a tots els clients minoristes, que podran gaudir d'una xarxa d'altes prestacions.

“Telefónica continua avançant en la seva transformació per a continuar sent líder. El nou món digital passa per les nostres xarxes”, destaca el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. I afegeix: “Telefónica és pionera en l'aplicació d'intel·ligència artificial a les xarxes d'última generació, i és una peça clau en la descarbonització de l'economia. El tancament de les nostres últimes centrals de coure era un altre compromís de Telefónica, i Telefónica sempre compleix els seus compromisos i està preparada per al futur”.

Emilio Gayo, president de Telefónica España, afirma: “A Telefónica Espanya tenim el compromís d'oferir la millor connectivitat a tots els nostres clients. Amb la comunicació de l'apagat de totes les centrals de coure i la decisió de deixar de donar altes en aquesta tecnologia, avancem per a disposar d'una xarxa fixa 100% fibra”.

CLAU PER A LA DIGITALITZACIÓ

La xarxa fixa de Telefónica és un habilitador clau per a la digitalització. Des de la transmissió de veu, les necessitats han evolucionat cap a les dades, que requereixen xarxes més flexibles, dinàmiques i segures a fi de donar suport a un consum en constant creixement.

Per a impulsar el desenvolupament tecnològic i l'avanç cap a la ultraconnectivitat del país, Telefónica considera fonamental combinar la fibra de les xarxes fixes amb la xarxa mòbil 5G, que compta ja amb un desplegament que arriba al 85% de la població a Espanya i que cobreix les capitals de província i poblacions de més de 250.000 habitants.

La fibra comporta un augment de velocitat, la millora de l'estabilitat de la connexió i en l'amplada de banda, i també una significativa reducció en la latència. A més, una sola central de fibra pot prestar servei al mateix nombre d'accessos que quatre de coure.

En aquest procés regulat, es comunica a la CNMC la clausura de les centrals de coure, que es van tancant amb posterioritat. En aquest moment s'han tancat ja 2.236 centrals de les 5.203 anunciades a la CNMC. Amb la comunicació d'aquestes 3.329 centrals addicionals i el tancament de totes les ja comunicades, es portarà a terme el tancament oficial del servei de coure.

SENDA DE LA SOSTENIBILITAT

La transformació de les xarxes adquireix especial sentit en termes de sostenibilitat. La xarxa de fibra de Telefónica aconsegueix reduir l'impacte ambiental (energia i altres recursos materials) fins al 94% a Espanya, que és 18 vegades menor que el coure davant un consum de dades equivalent. Això es deu, en gran manera, als esforços previs de la companyia en termes d'eficiència energètica, disseny i implantació de tecnologies i inversions en renovables. Aquest compromís de Telefónica discorre en paral·lel al qual es pot observar en xarxes mòbils, amb el pas de l'estàndard 2G/3G al 4G/5G, amb un impacte 7 vegades menor per consum equivalent.

Per a Telefònica resulta prioritari mantenir estable el consum energètic mentre augmenta el trànsit de dades. La xarxa que l'operadora posa a la disposició dels consumidors està en contínua evolució i avança decididament cap a la sostenibilitat: des de 2015, a Espanya s'han aconseguit reduir un 96% les emissions de CO₂ de les seves operacions (abast 1 i 2) i un 12% el consum energètic, encara que el trànsit de dades s'hagi multiplicat per 4,7 en el mateix període.

Entre les iniciatives de gestió per a la sostenibilitat, destaca l'ús d'energia renovable en el 100% de les operacions, a més de diferents projectes d'eficiència i modernització de la xarxa, com aquest de la substitució del coure per la fibra. Així, la companyia progressa cap a les zero emissions netes en tota la cadena de valor el 2040.