Naturgy i MásMóvil han signat un acord de col·laboració per impulsar a gran escala l'autoconsum energètic a través d' intel·ligència artificial i accelerar-ne la implantació entre llars i empreses, segons han informat les dues companyies. L'acord entre tots dos grups ha estat subscrit pel president de Naturgy, Francisco Reynés , i el conseller delegat de MásMóvil, Meinrad Spenger .

L'aliança arrenca amb un acord pel qual l'operador de telecomunicacions comercialitzarà en exclusiva Naturgy Solar, la solució integral i personalitzada de l'energètica per facilitar l'accés a l'autoconsum energètic d'empreses i llars a través de la instal·lació de plaques i bateries durant els propers tres anys a tots els seus canals, presencials i digitals.

Així, el servei d'autoconsum solar, que el Grup MásMóvil ja ofereix als clients de Yoigo, s'amplia també als usuaris de la marca MásMóvil, i, properament, estarà disponible per a clients d'altres marques del grup.

A més, la col·laboració entre tots dos grups inclou el desenvolupament d'eines suportades en tecnologies d'intel·ligència artificial, que tenen per objectiu millorar l'experiència i la satisfacció del client. Per això, es farà servir Microsoft Azure OpenAI Service, per ajudar els clients en el procés de decisió i contractacions de panells solars a través d'un xat de desenvolupament propi basat en els models de llenguatge GPT.

Això permetrà que un client pugui consultar fàcilment qualsevol dubte relacionat amb la instal·lació de panells fotovoltaics, com ara l'orientació ideal dels mateixos, les hores de sol que hi ha a la seva localització o les subvencions disponibles.

Així mateix, aquest acord permet que els clients de les marques de MásMóvil es beneficiïn de les condicions de Naturgy Solar, com ara costos d'instal·lació molt competitius, finançament en condicions avantatjoses, primer any de manteniment gratuït, i visita gratuïta i sense compromís per dissenyar la instal·lació a mida.

L'operadora de telecomunicacions posarà a disposició de l'acord la seva presència i experiència comercial, amb una cartera de 15 milions de clients, mentre Naturgy s'encarregarà de la gestió de la instal·lació d'autoconsum solar i l'assessorament al client.

FUTURES COL·LABORACIONS EN RENOVABLES O DIGITALITZACIÓ

Igualment, l'aliança entre les dues companyies inclou futures col·laboracions al voltant de les energies renovables, les telecomunicacions i la digitalització posant les àmplies capacitats dels dos grups en benefici dels clients per augmentar-ne els nivells de satisfacció.

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, que ha destacat la "magnífica oportunitat" que representa l'autoconsum fotovoltaic per reduir la factura elèctrica o millorar la visibilitat dels costos energètics a llarg termini, ha indicat que aquest acord permetrà a l'energètica "arribar a més clients potencials que volen ser partícips de la transició energètica cap a un model més descarbonitzat alhora que abarateixen el seu subministrament”.

Per part seva, el conseller delegat del Grup MásMóvil, Meinrad Spenger, ha afirmat que aquesta aliança a llarg termini amb Naturgy permetrà a les dues companyies "avançar en el futur de serveis d'energia neta, 100% renovable i que sigui respectuosa amb el medi ambient".