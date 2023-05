Foto: Europa Press

Naturgy ha anunciat aquest 16 de maig l'adquisició del 100% d'ASR Wind que compta amb un total de 422 MW repartits en 12 parcs eòlics en operació a Espanya. Així mateix, l'operació contempla, d'una banda, un pipeline d'hibridacions solars de fins a 435 MW, en avançat estat de desenvolupament ja que majoritàriament disposen ja de terrenys i permisos d'interconnexió i que estaran operatius majoritàriament el 2025. banda, la cartera adquirida té la possibilitat de repotenciació de les instal·lacions eòliques al final de la vida útil de tots els parcs, prevista, de mitjana, d'aquí a 16 anys.

Els projectes eòlics adquirits es troben a Castella i Lleó (5), Castella-la Manxa (3), Catalunya (2), Galícia (1) i Andalusia (1). La ubicació dels parcs es troba a zones amb alt recurs eòlic i on la companyia ja compta amb projectes en funcionament, tant solars com eòlics, per la qual cosa la compra generarà sinergies operatives. Ladquisició no incorpora personal operatiu addicional. De la mateixa manera, la incorporació d´aquests nous parcs a la cartera de Naturgy facilitarà la disposició de nova potència eòlica per reforçar el subministrament d´energia verda als clients del Grup.

L'operació s'ha tancat per un Enterprise Value (EV) de 650 milions d'euros, fet que implica una ràtio EV/EBITDA 2023E al voltant de 8,0x.

Aquests parcs adquirits al fons d'infraestructures Ardian “tenen un encaix estratègic excel·lent, complint els paràmetres d'inversió de la nostra companyia i demostrant que la disciplina financera i el creixement inorgànic són compatibles per poder crear valor”, va assenyalar Francisco Reynés. En aquest sentit, el president executiu de Naturgy va remarcar l'avenç que suposa aquesta operació per al compromís del Grup amb el desenvolupament renovable a Espanya i amb l'impuls continuat amb la transició energètica al nostre país.

Per part seva, el director general de Renovables de Naturgy, Jorge Barredo, ha explicat que “la integració immediata d'aquests 12 parcs ens permet complementar la nostra cartera eòlica en operació a Espanya, en emplaçaments d'alt recurs eòlic, situats a prop dels nostres propis actius de generació renovable i, per tant, amb elevades sinergies operatives. És una oportunitat de creixement plenament alineada amb la nostra estratègia de creixement a Espanya a través de tecnologies provades de generació renovable”.

Impuls renovable a Espanya ia nivell internacional.

Actualment, Naturgy compta a Espanya amb 88 projectes renovables en operació que sumen 2.300 MW. En concret, compta amb 26 projectes operatius a Castella i Lleó; 16 a Castella-la Manxa; 17 a Galícia; 6 a Andalusia i 4 a Catalunya, en ubicacions properes als ara adquirits a Ardian Infrastructure. A més, aquest 2023 la companyia suma una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques en construcció, equivalents a més de 1.000 MW de capacitat addicional, que s'espera que entrin en operació abans de finals del 2024.

Recentment, Naturgy va obtenir la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) favorable per a 18 projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya, que sumen una potència total superior als 1.300 MW. La llum verda ambiental a aquests desenvolupaments confirma el compromís de la companyia amb la transició energètica i l'avenç en la seva estratègia de descarbonització. D'entre els projectes amb autorització ambiental positiva, destaquen, entre altres, els vuit eòlics a Galícia, així com la fotovoltaica Campo de Arañuelo (300 MW), a Extremadura, que serà la instal·lació solar més gran que la companyia construeixi a Espanya.

Fora d'Espanya, Naturgy té més de 3.000 MW de potència renovable en operació. Un dels països prioritaris de desenvolupament renovable és Austràlia, on el Grup té com a objectiu assolir una potència instal·lada de 2.200 MW de tecnologia eòlica, fotovoltaica i d'emmagatzematge el 2025. Recentment, Naturgy va posar en operació amb èxit la primera instal·lació d'emmagatzematge de bateries a nivell mundial, fet que suposa una fita històrica per a la companyia en el negoci de renovables.