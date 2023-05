Iberdrola i Grup Banc Mundial / Foto: Iberdrola

Iberdrola i la Corporació Financera Internacional (IFC, per les sigles en anglès), part del Grup Banc Mundial, s'uneixen per fomentar la transició energètica a països emergents. Les dues institucions van llançar avui una aliança per recolzar les energies netes i la descarbonització a diferents països en desenvolupament.

L?acord s?estructura en tres pilars. En primer lloc, IFC proveirà a Iberdrola un préstec verd i vinculat a objectius de sostenibilitat de 150 milions de dòlars -aproximadament 138 milions d'euros- per finançar millores de digitalització i eficiència energètica a les xarxes de distribució elèctrica operades per la filial d'Iberdrola a Brasil, Neoenergia. Aquest és el segon préstec d'IFC a Neoenergia, després del préstec sostenible de 115 milions de dòlars el 2022 .

En segon lloc, Iberdrola i IFC estan explorant un altre préstec verd, vinculat a indicadors de sostenibilitat , per al desenvolupament de projectes d'energia renovable a països emergents com Polònia, Marroc i Vietnam.

En tercer lloc, ambdues institucions estan analitzant opcions de col·laboració per donar suport al desenvolupament de nous projectes d'energies netes innovadores a països emergents, com ara generació eòlica marina i hidrogen verd.

José Sainz Armada , director de Finances, Control i Desenvolupament Corporatiu d'Iberdrola, ha afirmat: "Amb aquest acord avancem en la transició energètica, la descarbonització i l'electrificació en països en desenvolupament, on Iberdrola ja està treballant. Consolida a més IFC com un dels aliats de l?elèctrica al?hora de proporcionar finançament per als seus projectes en tots els àmbits d?actuació, des de parcs fotovoltaics i eòlics fins a hidrogen verd, passant per xarxes intel·ligents".

Alfonso García Mora , vicepresident d'IFC per a Europa, Llatinoamèrica i el Carib, ha assegurat: “Estem orgullosos de la col·laboració amb Iberdrola en mercats emergents. Els préstecs que hem signat amb Neoenergia representen un primer pas per a una col·laboració més àmplia que impulsarà la transició energètica al Brasil, Polònia, el Marroc i el sud-est asiàtic. Iberdrola, com a pionera a la indústria, és un aliat estratègic per a IFC”.

En aquests països, Iberdrola ja avança en diversos projectes renovables. A Polònia, la companyia desenvolupa juntament amb SeaWind una cartera d'eòlica marina de 7.300 MW. Fa un parell d'anys al Vietnam, Iberdrola va adquirir Sowitec Vietnam, una companyia amb una cartera renovable de 550 MW en desenvolupament, distribuïda en sis projectes: cinc parcs eòlics i un projecte fotovoltaic flotant de 50 MW.